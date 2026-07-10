La SENSIBLE baja de Inglaterra para enfrentar a Noruega en Cuartos de Final de Mundial 2026

Horas de incertidumbre y tensión se viven en el seno de la selección de Inglaterra en plena disputa de las instancias definitivas de la Copa del Mundo 2026™. El conjunto de los Tres Leones atraviesa su momento más crítico en el certamen debido a un brote de salud que ha obligado al cuerpo médico a encender las alarmas de manera inmediata: el mediocampista Declan Rice ha presentado un severo cuadro de virus estomacal.

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La pieza angular en el esquema táctico del estratega alemán Thomas Tuchel fue aislado de manera preventiva en su habitación de concentración. El objetivo de la estricta medida sanitaria es proteger al resto de los integrantes del plantel y mitigar cualquier riesgo de contagio masivo dentro de las instalaciones del equipo. El futbolista del Arsenal registra ya dos días consecutivos sin poder entrenar al parejo de sus compañeros, comprometiendo seriamente su participación para el siguiente compromiso.

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La posible baja de Rice por enfermedad llega en el peor escenario posible para Thomas Tuchel, quien ya lía con problemas de cara a armar su once inicial.

Si el contención del Arsenal no logra recuperarse a tiempo, se unirá a la lista de ausencias obligadas junto al zaguero Jarell Quansah. El defensor del Liverpool deberá cumplir con una suspensión de dos compromisos internacionales tras haber recibido una tarjeta roja directa en el ríspido encuentro de eliminación frente a México; un castigo severo que reduce drásticamente las variantes en la zaga central.

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Por si fuera poco, el panorama luce aún más desolador tras confirmarse la baja definitiva de Jordan Henderson para lo que resta de la justa mundialista. El veterano mediocampista quedó descartado por completo tras sufrir una aparatosa fractura en el brazo. Finalmente, el cuerpo técnico mantiene bajo estricta observación médica a Marc Guéhi; el central arrastra una delicada distensión en los isquiotibiales y su presencia en la alineación titular dependerá de una evaluación de último minuto en las horas previas al partido.

