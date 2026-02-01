Alarma en el Real Madrid: Jude Bellingham sufre grave lesión muscular y podría perderse los Playoffs de la Champions League

Se encendieron todas las alarmas en el Real Madrid este 1 de febrero de 2026 desde el Santiago Bernabéu, luego de que Jude Bellingham sufriera una lesión muscular de consideración en el muslo izquierdo durante el partido de LaLiga nte el Rayo Vallecano. La acción ocurrió antes de los primeros diez minutos de juego y obligó al mediocampista inglés a abandonar el terreno visiblemente afectado, entre gestos de dolor y lágrimas.

La preocupación es máxima tanto en el club como en el cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa. El dolor sufrido en la zona de los isquiotibiales apunta, según las primeras sensaciones, a una posible rotura muscular que lo mantendría fuera de las canchas al menos tres semanas, comprometiendo seriamente su participación en los duelos clave de la Champions League frente al Benfica.

A la espera de las pruebas médicas definitivas, el diagnóstico inicial se centra en los isquiotibiales izquierdos. De acuerdo con información de medio AS, las sensaciones en el entorno del Madrid son “muy malas”. Aunque la camilla ingresó al campo, Bellingham logró salir por su propio pie con ayuda del cuerpo médico, pero su rostro cubierto por la camiseta, las lágrimas y la evidente cojera encendieron la alerta roja en el Bernabéu.

El escenario más optimista indica una baja cercana a las tres semanas, un plazo que pone en serio riesgo su disponibilidad para los playoffs de la Champions League. La lesión supone un duro golpe para el Real Madrid en un momento clave del calendario, con compromisos decisivos tanto a nivel local como internacional.

La lesión vuelve a poner en evidencia la enorme carga de minutos que venía acumulando el inglés

La salida forzada de Bellingham provocó el ingreso inmediato de Brahim Díaz, quien tuvo que saltar al campo prácticamente sin calentar y se perfila como su relevo en el corto plazo. Más allá del cambio, la lesión vuelve a poner en evidencia la enorme carga de minutos que venía acumulando el inglés desde su regreso tras la operación en el hombro izquierdo.

Hasta ese momento, Bellingham había disputado 27 partidos oficiales y 1,964 minutos en la temporada, perdiéndose solo un encuentro, con seis goles, cuatro asistencias y una racha de doce partidos consecutivos de Liga completando los 90 minutos, además de la Supercopa de España y los compromisos recientes de Champions, consolidándose como una pieza irremplazable en el esquema blanco.

La afición manifestó su descontento

El partido ante el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga, se desarrolló en un ambiente tenso y hostil para el Real Madrid, a pesar del triunfo 2-1. Desde la entrada en calor, la afición manifestó su descontento con silbido, como reclamo a los resultados irregulares de la temporada y a los tropiezos recientes en Europa.

Ahora, el Real Madrid encara un tramo decisivo de la temporada, el conjunto blanco deberá medirse al Benfica en los playoffs de la Champions League y se mantiene a solo dos puntos del Barcelona en LaLiga 2025/2026, en el que la posible ausencia de Jude Bellingham puede marcar el rumbo de la campaña.