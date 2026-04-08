Alberto del Río “El Patrón": este era su posible sueldo en la WWE

Mientras que muchos se preguntan quién es considerado el mejor luchador mexicano de la WWE, el regreso de Alberto del Río siempre ha sido tema de conversación entre los amantes del deporte espectáculo. "El Patrón", conocido por su entrada triunfal en autos de alta gama, ha logrado ganar una verdadera fortuna en esa competición, con un contrato que fue histórico.

José Alberto Rodríguez Chucuan — detenido en San Luis Potosí— logró condiciones que ningún luchador mexicano consiguió durante su segunda etapa en la WWE. Pues, negociando con Triple H, “El Patrón” aseguró un acuerdo que priorizaba pocas fechas de trabajo a cambio de una remuneración económica altísima, con un salario que superaría el millón de dólares al año.

El nacido en San Luis Potosí peleará en un evento de exhibición de box el 15 de marzo.|@albertopatronpromotions

Las distintas versiones sobre el posible salario de Alberto del Río "El Patrón" en WWE

De acuerdo con el periodista Dave Meltzer, el contrato de Del Río rondaba los 1.45 millones de dólares anuales. Esto se traducía en facturaciones mensuales cercanas a los 120,000 dólares (unos 2 millones de pesos mexicanos). En su momento, esta cifra le permitió superar en ingresos base a figuras de la talla de Roman Reigns, posicionándose como el octavo mejor pagado.

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No obstante, otras versiones en foros como Reddit y filtraciones de insiders mencionan que el trato inicial fue cercano al millón de dólares. Según estos reportes, este sueldo “premium” era un incentivo especial por su retorno, con la expectativa de ajustarse a la baja conforme pasaran los años. A pesar de las variaciones, todas las fuentes coinciden en cifras millonarias.

|Instagram: Lucha Libre Online

Esto había dicho Alberto del Río en TV Azteca sobre su sueldo

En el reality de TV Azteca, La Granja VIP, Del Río fue contundente sobre los privilegios de trabajar en la WWE. “El Patrón” explicó que el sueldo mínimo anual en la empresa es de 350,000 dólares, pudiendo escalar hasta los 10 millones. Destacó que, a diferencia de otras ligas, allí el pago está garantizado por contrato, haya o no haya luchas.

Los máximos logros de El Patrón del Río en WWE y en su carrera

La trayectoria de Alberto del Río justificaba su alto sueldo, siendo uno de los latinos más exitosos en WWE: