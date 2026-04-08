Sueña alto: Cruz Azul quiere a un jugador que es titular en Champions League

La goleada sufrida en Concacaf Champions Cup a manos de LAFC ha movido la estantería del Cruz Azul. Uno de los sectores más endebles fue la defensa, por lo que la directiva celeste ha comenzado a analizar el mercado pensando en la ventana que se abrirá en verano. Sin embargo, las aspiraciones de La Máquina parecen ser muy grandes, ya que se han fijado en un jugador titular del Atlético Madrid.

Diversos reportes mencionan que Cruz Azul habría puesto el ojo sobre el futbolista uruguayo José María Giménez, quien participará de la serie contra el FC Barcelona por los Cuartos de Final de la UEFA Champions League con el Colchonero. El zaguero sudamericano tendría pensado abandonar el Atlético Madrid una vez finalizada la temporada y dejar el futbol europeo está dentro de sus opciones.

José María Giménez está en el radar de Cruz Azul|Getty Images

La noticia fue impulsada por el insider Ike Carrera y replicada por medios prestigiosos de España como lo es Mundo Deportivo. “José María Giménez está en carpeta de Cruz Azul ante una salida del Atlético Madrid que hoy luce muy encaminada. [...] Su desvinculación podría facilitarse este verano, aunque por ahora no está confirmado que ocurra como agente libre [...]”, señaló el periodista.

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Podría ser un fichaje millonario para Cruz Azul

Josema tiene contrato vigente con Atlético Madrid hasta el 30 de junio de 2028. Si bien es cierto que el canterano de Danubio podría rescindir su contrato y salir del club español como agente libre, las posibilidades aún no son concretas. En este contexto, la directiva de Cruz Azul deberá desembolsar una buena cantidad de dinero por su ficha si desea tenerlo para el Apertura 2026.

De acuerdo a la información que comparte el sitio especializado Transfermarkt, Giménez tiene un valor de mercado de 12 millones de euros a sus 31 años. Este monto podría ser utilizado por La Máquina a modo de referencia para futuras negociaciones. Mientras tanto, la directiva se mantendrá expectante con la decisión final que tome Josema tras la finalización de la temporada 2025-26.

Josema Giménez vs FC Barcelona|Getty Images

Nicolás Larcamón quiere una mejor defensa en Cruz Azul

La defensa de Cruz Azul ha tenido sus altibajos a lo largo de la temporada, siendo el sector más débil del terreno de juego. Nicolás Larcamón, entrenador del equipo cementero, busca un futbolista con experiencia, carácter y peso dentro del campo para ordenar y ser el líder de la defensa. Ahí es donde entra el uruguayo Giménez.

Josema cuenta con sólida experiencia en competiciones de alta envergadura como la propia Champions League y LaLiga. El uruguayo lleva 13 años jugando en Europa y su posible llegada a Cruz Azul significaría un alto de calidad inmenso para la Liga BBVA MX. El defensor podría ser la pieza faltante de La Máquina para convertirlo en un equipo

