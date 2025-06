Sorprendente: ¿quién es considerado el mejor luchador mexicano de la WWE?

Alberto del Río, “El Patrón”, es considerado el mejor luchador mexicano que ha pisado la WWE debido a los campeonatos que conquistó en la empresa americana. En esta lista se descarta a Eddie Guerrero y Rey Misterio, grandes gladiadores que le abrieron la puerta a los latinos, aunque ellos nacieron en Estados Unidos. El originario de San Luis Potosí recientemente perdió el Megacampeonato de la Triple A contra el Hijo del Vikingo. Cabe recordar que en la promoción de la lucha “El Patrón” golpeó al padre de su rival en el programa matutino Venga La Alegría .

A pesar de ello, Alberto del Río se consolidó como una de las grandes estrellas de la WWE a principios de la década de los 2010, cuando la empresa le dio un personaje que enorgulleció a los latinos, pues en su entrada a los cuadriláteros lo hacía en autos de lujo y en los promocionales humillaba a los estadounidenses, ya que poseía una gran fortuna. Por ello, se posicionó dentro de un grupo selecto de mexicanos en la WWE , pues de a poco fue tomado en cuenta en grandes torneos, como el Royal Rumble y el Money In The Bank en 2011, los cuales ganó en su primera aparición. A este palmarés se suman 2 campeonatos de la WWE y 2 de peso completo. Asimismo, los conseguidos en otras empresas como en TNA, Triple A y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

¿Cómo fueron los inicios de Alberto del Río hasta consolidarse como el mejor luchador mexicano de la WWE?

Alberto del Río proviene de una familia de grandes luchadores mexicanos, pues es hijo de Dos Caras y sobrino de la leyenda Mil Máscaras. A pesar de que su padre no quería que siguiera sus pasos, inició en lucha grecorromana y representó a México en varias competencias internacionales, como los Panamericanos, en la que ganó una medalla de oro y obtuvo su pase a los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, pero la delegación decidió no llevar al equipo. Con el paso de los años y después de terminar su carrera universitaria debuta con el nombre de Dos Caras Jr y de a poco se afianza como uno de los mejores luchadores del CMLL, pues junto a Místico y Dr Wagner Jr estelarizaban las funciones en la Arena México.

No obstante, fue contratado por la WWE, aunque el camino no sería fácil, pues estuvo en su escuela durante 3 años para poder debutar y formar parte del elenco principal. En el podcast Creativo mencionó que este proceso fue la pieza clave para poder llegar a consolidarse como una estrella, pues le enseñaron cómo expresarse ante las cámaras y aprendió el idioma, pero tuvo que dejar el nombre y la máscara de su padre, situación que le costó al principio. Por ahora, “El Patrón” forma parte de las filas de Triple A, la cual fue comprada por la empresa estadounidense, por lo que no se descarta que el mexicano regrese a los cuadriláteros norteamericanos para enfrentarse al roster de la WWE.