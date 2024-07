Edwin Cardona quiere volver a jugar en los Rayados

El atacante de 31 años de edad actualmente milita para el Atlético Nacional de Colombia, pero sigue recordando muy bien la etapa que vivió en el conjunto regiomontano de 2015 a 2017.

‘Crackdona’, como es conocido, fue uno de los jugadores más llamativos que tuvo la ‘Pandilla’ durante esos tiempos debido a sus grandes condiciones técnicas, sin embargo también cuenta con un pasado negativo y difícil de olvidar para los seguidores de la ‘Sultana del Norte’.

Te puede interesar: La verdadera razón por la cuál Brian Rodríguez no saldría del América este verano

¿La Liga BBVA MX podrá vencer a la MLS en la Leagues Cup?

Los números que dejó Cardona en Rayados

Cardona registró 40 goles con los Rayados en todas las competiciones, con 31 de ellos exclusivamente en la LIGA BBVA MX , pero nunca pudo levantar un título con el conjunto albiazul.

“La gente se portó muy bien conmigo en Rayados, conocí a muchas personas lindas, es una gran ciudad. Inclusive como familia pensamos en radicar allá… Ojalá se me dé la oportunidad de volver, no sé si como jugador, entrenador o como aficionado, tengo un gran aprecio por los hinchas y espero poder disfrutar de este gran estadio”, reveló en entrevista con el medio Once Diario.

La gente de Monterrey no olvida que ‘Crackdona’ falló un penalti en la dolorosa final de vuelta que perdieron en el Clausura 2016 en el Estadio BBVA ante los Tuzos del Pachuca, sin embargo el atacante colombiano rescata lo positivo que hubo durante su estadía en el club.

“Estuvimos en una época donde perdimos una Final y la gente lo recuerda a uno por el gran trabajo que hicimos. Fueron momentos duros, no nos consagramos campeones, pero pudimos llevar al club a una definición, la primera en el Gigante. No es pasar, es dejar la huella y es algo bonito que hice”, agregó.

Cardona salió de Rayados por la puerta chica

A pesar de que se había consolidado con el conjunto regiomontano en la gestión de Antonio Mohamed, posteriormente se fue a préstamo a Boca Juniors y después pasó por Pachuca y Tijuana antes de volver nuevamente al futbol argentino.

Para el 2023, el atacante colombiano llegó al América De Cali de la Primera División de Colombia y en este verano regresó al Atlético Nacional, en donde ha resurgido con anotaciones y asistencias en sus primeros partidos.

Te puede interesar: Academia AGA nominada en el World Architecture Festival 2024