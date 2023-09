Edwin Cardona revela que su hijo le salvó la vida en Argentina

El futbolista colombiano Edwin Cardona decidió emigrar al Racing Club de Argentina tras su paso por el futbol mexicano en clubes como Monterrey, Pachuca y Tijuana.

El mediocampista recibió críticas por parte de la afición debido a su bajo rendimiento y él mismo reveló que no la pasó nada bien en su nuevo país de residencia debido a un depresión que sufrió en esa época, antes de ser fichado por el América de Cali.

Edwin Cardona reveló haber sufrido depresión en su paso por Racing

“Al final nosotros somos seres humanos. Yo llegaba a mi casa y tomaba pastillas para dormir, sufría depresión”, contó, “tenía que estar 24 horas con una persona que me acompañara a entrenar, que durmiera conmigo”, narró respecto a su trastorno.

“Llegué a una época en la que me di cuenta que sólo tenía alrededor a mi familia, a mi hijo que tenía ocho años porque mi esposa no podía viajar por un problema de salud”, continuó Cardona.

Las críticas que recibió fueron por su falta de destreza, así como un test vial que confirmó que tenía nivel de 1.81 de alcohol en la sangre fueron algunas de las cosas que vivió; incluso tuvo que ser marginado del plantel, donde se propuso bajar de peso debido a las mismas críticas.

“Mi hijo fue la única persona que me salvó de alguna tragedia que hubiera hecho yo en lo personal”, narró. Emiliano, su hijo más joven, fue a quien se aferró el colombiano durante los complicados momentos que atravesaba.

“Nadie me preguntaba a mí por qué no jugaba, por qué no me metían. […] En mi cabeza no estaba el momento. Yo quería jugar, pero sabía que tenía muchas cosas detrás”, agregó a su relato.

Cardona regresó a Colombia

Durante su estancia por el Racing, Cardona disputó un total de 34 partidos, en los que logró firmar tan sólo dos goles y una asistencia. Entre su mal rendimiento y los problemas personales, terminó por emigrar de vuelta a su país natal.

Actualmente juega en el América de Cali de Colombia, equipo que va segundo en la clasificación con siete victorias, dos empates y dos derrotas.