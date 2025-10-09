deportes



Nota

OFICIAL: Aldo De Nigris es CONVOCADO a la Selección Mexicana

Este 8 de octubre se dio a conocer la lista de 22 jugadores convocados por Carlos Cariño rumbo a la Copa del Mundo con sede en Qatar a disputarse en noviembre

Escudo de la Selección Mexicana
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
De cara a la Copa del Mundo, la Selección Mexicana dio a conocer la lista de convocaos rumbo al Mundial de Qatar 2025, competencia que se va a disputar del 5 al 27 de noviembre.

Te puede interesar: CONFIRMADO: El RIVAL de México en Cuartos de Final del Mundial Sub-20

Dirigidos por Carlos Cariño, la escuadra nacional cuenta con 22 jugadores en el proceso hacia la Copa del Mundo, certamen en el que México se ubica en el Grupo F junto a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

Luego de los títulos obtenidos en 2005 y 2011, la Selección Mexicana busca seguir haciendo historia en dicha categoría. Recientemente la Sub-17 fue campeón en el Premundial de Concacaf.

México arranca su camino en la Copa del Mundo enfrentando a Corea del Sur el 4 de noviembre. Para la Jornada 2, se miden a Costa de Marfil el 7 de noviembre y cierran la Fase de Grupos frente a Suiza el 10 de noviembre.

Grupos del Mundial Sub-17 2025

  • Grupo A: Bolivia, Italia, Qatar, Sudáfrica.
  • Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia, Portugal.
  • Grupo C: Costa Rica, Croacia, Senegal, Emiratos Árabes Unidos.
  • Grupo D: Argentina, Bélgica, Fiyi, Túnez.
  • Grupo E: Egipto, Inglaterra, Haití, Venezuela.
  • Grupo F: Costa de Marfil, Corea del Sur, México, Suiza.
  • Grupo G: Colombia, El Salvador, Alemania, Corea del Norte.
  • Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia, Zambia.
  • Grupo I: Burkina Faso, República Checa, Tayikistán, Estados Unidos.
  • Grupo J: Panamá, Paraguay, Irlanda, Uzbekistán.
  • Grupo K: Canadá, Chile, Francia, Uganda.
  • Grupo L: Austria, Malí, Nueva Zelanda, Arabia Saudita.

Convocatoria de México Sub-17

Porteros:
Abdon Emanuel Turrubiates Calderón (León)
Matías Velázquez Cantú (Santos Laguna)
Santiago López Rodríguez (Toluca)

Defensas:
Jhonnatan Tadeo Grajales D’Gomez (Chivas)
Michael Daniel Corona Ojeda (León)
José Mariano Arnoldo Navarro López (Pachuca)
Adrián Itzani Villa Zárate (Pachuca)
Félix Contreras (Real Salt Lake)
Bryan Ronaldo Salazar Ángeles (Tigres)
Ian Fernando Olvera Chavarría (Xolos)

Mediocampistas:
Íñigo Borgio Cibrián (CD Leganés)
Gael Alejandro García Ortega (Chivas)
Óscar Rafino Pineda Torres (Chicago Fire SC)
Kenneth Martínez Esquivel (FC Juárez)
Karin Alexander Hernández Luna (León)
Jorge Sánchez Ramos (Rayados)

Delanteros:
Luis Mario Gamboa Carrillo (Atlas)
Alex Aiden Gutiérrez Almaguer (Cruz Azul)
José Humberto Mancilla López (Pumas)
Aldo Patricio De Nigris González (Rayados)
Máximo Reyes Nájera (Santos Laguna)
Lucca Joel Vuoso Ramos (Santos Laguna)

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

