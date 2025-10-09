OFICIAL: Aldo De Nigris es CONVOCADO a la Selección Mexicana

De cara a la Copa del Mundo, la Selección Mexicana dio a conocer la lista de convocaos rumbo al Mundial de Qatar 2025, competencia que se va a disputar del 5 al 27 de noviembre.

Dirigidos por Carlos Cariño, la escuadra nacional cuenta con 22 jugadores en el proceso hacia la Copa del Mundo, certamen en el que México se ubica en el Grupo F junto a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

Luego de los títulos obtenidos en 2005 y 2011, la Selección Mexicana busca seguir haciendo historia en dicha categoría. Recientemente la Sub-17 fue campeón en el Premundial de Concacaf.

México arranca su camino en la Copa del Mundo enfrentando a Corea del Sur el 4 de noviembre. Para la Jornada 2, se miden a Costa de Marfil el 7 de noviembre y cierran la Fase de Grupos frente a Suiza el 10 de noviembre.

Grupos del Mundial Sub-17 2025

Grupo A: Bolivia, Italia, Qatar, Sudáfrica.

Bolivia, Italia, Qatar, Sudáfrica. Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia, Portugal.

Japón, Marruecos, Nueva Caledonia, Portugal. Grupo C: Costa Rica, Croacia, Senegal, Emiratos Árabes Unidos.

Costa Rica, Croacia, Senegal, Emiratos Árabes Unidos. Grupo D: Argentina, Bélgica, Fiyi, Túnez.

Argentina, Bélgica, Fiyi, Túnez. Grupo E: Egipto, Inglaterra, Haití, Venezuela.

Egipto, Inglaterra, Haití, Venezuela. Grupo F: Costa de Marfil, Corea del Sur, México, Suiza.

Costa de Marfil, Corea del Sur, México, Suiza. Grupo G: Colombia, El Salvador, Alemania, Corea del Norte.

Colombia, El Salvador, Alemania, Corea del Norte. Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia, Zambia.

Brasil, Honduras, Indonesia, Zambia. Grupo I: Burkina Faso, República Checa, Tayikistán, Estados Unidos.

Burkina Faso, República Checa, Tayikistán, Estados Unidos. Grupo J: Panamá, Paraguay, Irlanda, Uzbekistán.

Panamá, Paraguay, Irlanda, Uzbekistán. Grupo K: Canadá, Chile, Francia, Uganda.

Canadá, Chile, Francia, Uganda. Grupo L: Austria, Malí, Nueva Zelanda, Arabia Saudita.

Convocatoria de México Sub-17

Porteros:

Abdon Emanuel Turrubiates Calderón (León)

Matías Velázquez Cantú (Santos Laguna)

Santiago López Rodríguez (Toluca)

Defensas:

Jhonnatan Tadeo Grajales D’Gomez (Chivas)

Michael Daniel Corona Ojeda (León)

José Mariano Arnoldo Navarro López (Pachuca)

Adrián Itzani Villa Zárate (Pachuca)

Félix Contreras (Real Salt Lake)

Bryan Ronaldo Salazar Ángeles (Tigres)

Ian Fernando Olvera Chavarría (Xolos)

Mediocampistas:

Íñigo Borgio Cibrián (CD Leganés)

Gael Alejandro García Ortega (Chivas)

Óscar Rafino Pineda Torres (Chicago Fire SC)

Kenneth Martínez Esquivel (FC Juárez)

Karin Alexander Hernández Luna (León)

Jorge Sánchez Ramos (Rayados)

Delanteros:

Luis Mario Gamboa Carrillo (Atlas)

Alex Aiden Gutiérrez Almaguer (Cruz Azul)

José Humberto Mancilla López (Pumas)

Aldo Patricio De Nigris González (Rayados)

Máximo Reyes Nájera (Santos Laguna)

Lucca Joel Vuoso Ramos (Santos Laguna)

