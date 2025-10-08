deportes
CONFIRMADO: El RIVAL de México en Cuartos de Final del Mundial Sub-20

Luego de la victoria de Argentina contra Nigeria en los Octavos de Final del Mundial Sub-20, la albiceleste tiene como rival a México en los Cuartos de Final

Gilberto Mora, Selección Mexicana Sub-20
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
La Selección Mexicana ya tiene rival en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 Luego de haber conseguido el pase a la siguiente ronda tras eliminar a Chile, la siguiente prueba del equipo dirigido por Eduardo Arce es ante Argentina, escuadra que acaba de eliminar a Nigeria en los Octavos de Final del certamen internacional.

Te puede interesar: OFICIAL: Costa Rica anuncia la salida de su DT durante la Fecha FIFA

Con goles de Alejo Sarco, doblete de Maher Carrizo y un tanto más de Mateo Silvetti, la albiceleste obtuvo el pase a la siguiente ronda de la competencia y ahora, tienen como rival a México, partido a disputarse el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Argentina marcha con paso perfecto en el Mundial Sub-20

A lo largo de la Copa del Mundo con sede en Chile, la Selección Argentina dirigida por Diego Placente se mantiene con paso perfecto. Y es que durante la Fase de Grupos, la albiceleste fue líder del Grupo D con tres victorias en un sector que compartieron junto a Italia, Australia y Cuba.

Te puede interesar: OFICIAL: La Selección Nacional 19 clasificada al Mundial 2026

Selección Mexicana
Selección Argentina
