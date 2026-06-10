Kylian Mbappé abandonó la concentración de Francia y enfureció a todos: “Lo vieron en Madrid con su pareja”

A pocas horas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Kylian Mbappé volvió a ocupar los titulares en Francia. El delantero abandonó temporalmente la concentración de su selección después del amistoso frente a Irlanda del Norte y fue visto en Madrid con su pareja, situación que provocó una ola de comentarios entre aficionados y medios europeos.

Todo ocurrió tras la victoria de Francia por 3-1 sobre Irlanda del Norte en Lille, el último ensayo antes del torneo. Mbappé fue titular, aunque no tuvo una de sus mejores actuaciones. El atacante desperdició varias oportunidades de gol y terminó el encuentro sin poder marcar, algo que fue señalado por distintos medios franceses.

El viaje de Kylian Mbappé a Madrid que generó rumores

La información tomó fuerza luego de una publicación realizada por Ilies Peeters, corresponsal de la selección francesa, quien aseguró en su cuenta de X que tanto Mbappé como Michael Olise abandonaron la concentración una vez terminado el partido en Lille.

Según explicó el reportero, Mbappé tomó un vuelo rumbo a Madrid durante la noche, mientras que Olise viajó posteriormente a Múnich. Peeters también señaló que ambos futbolistas tenían previsto reincorporarse a la delegación francesa antes de la salida oficial hacia Boston para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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A partir de esos reportes comenzaron a circular versiones sobre la presencia del atacante del Real Madrid junto a su pareja en la capital española. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna información oficial que indique problemas disciplinarios o conflictos dentro del combinado dirigido por Didier Deschamps. Más allá del revuelo, Mbappé continúa siendo la gran figura de Francia y una de las principales estrellas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde buscará liderar a su selección en la pelea por el título.

C’est vrai. Les deux attaquants français ont pris l’avion après le match des Bleus à Lille.



Le RDV est fixé demain à midi à Clairefontaine pour le départ vers Boston.@90minFR https://t.co/bb12Gek67q — Ilies Peeters (@IliesPeeters) June 9, 2026

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