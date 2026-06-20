La HORA EXACTA para ver Alemania vs Costa de Marfil, partido del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa subiendo de intensidad y este sábado 20 de junio regalará uno de los partidos más interesantes de la Jornada 2 de la fase de grupos: Alemania contra Costa de Marfil, un duelo que podría comenzar a definir el rumbo del Grupo E.

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Los alemanes llegan con la confianza por las nubes tras firmar una de las exhibiciones más contundentes del torneo en su debut. El equipo de Julian Nagelsmann aplastó 7-1 a Curazao y dejó claro que, aunque no aparezca como el principal favorito al título, sigue siendo una selección capaz de intimidar a cualquiera cuando encuentra ritmo.

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Pero esta vez la prueba luce muy distinta. Y es que Costa de Marfil no tiene nada que ver con el rival anterior. Los africanos arrancaron el torneo derrotando 1-0 a Ecuador y confirmaron por qué muchos los consideran una de las selecciones más incómodas del campeonato. Físicamente son intensos, agresivos en transición y cuentan con talento suficiente para castigar cualquier desconcentración.

La HORA EXACTA para ver Alemania vs Costa de Marfil

El partido entre Alemania y Costa de Marfil se disputará este sábado 20 de junio desde el Estadio Toronto (BMO Field), en Canadá.

Horario del partido: 2:00 PM, tiempo del centro de México.

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Alemania busca confirmar; Costa de Marfil quiere dar el golpe

Aunque Alemania parte como favorita, dentro del entorno germano saben que este encuentro exigirá mucho más. Nagelsmann quedó satisfecho con el debut, pero también dejó claro que el equipo todavía puede elevar su nivel.

Una de las mejores noticias para los teutones es que Jamal Musiala, quien salió con molestias en el partido anterior, estaría disponible sin problemas.

Del lado marfileño, la gran atención está sobre Amad Diallo, héroe del triunfo ante Ecuador. Su velocidad y desequilibrio pueden convertirse en un dolor de cabeza para la zaga alemana.

En el papel, Alemania tiene más talento colectivo, pero Costa de Marfil ya demostró que no llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 para conformarse. Todo apunta a un duelo mucho más cerrado de lo que muchos imaginan.