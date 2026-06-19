Es el mejor jugador de México en el Mundial 2026 y en Chivas no está ni en el Top-5 de jugadores más valiosos

Chivas cuenta con una buena cantidad de representantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ defendiendo la camiseta de la Selección Mexicana. Sin embargo, pocos saben que el futbolista mejor valorado del equipo de Javier Aguirre en estas primeras dos fechas de Fase de Grupos es un jugador rojiblanco. Así lo señala la plataforma especializada SofaScore, quien colocó a Raúl ‘Tala’ Rangel como el MVP de México hasta el momento.

Pese a las especulaciones sobre una posible titularidad de Guillermo Ochoa, el guardameta de Chivas obtuvo toda la confianza del ‘Vasco’ Aguirre y estuvo desde el inicio tanto contra Sudáfrica como contra Corea del Sur. ‘Tala’ fue clave para que México se lleve los tres puntos en Guadalajara ante los asiáticos y esto lo transformó en el jugador mejor valorado del equipo. Sin embargo, su valor de mercado en Chivas está lejos de reflejar esto.

Tala Rangel vs Corea del Sur|Crédito: @Chivas / X

Raúl Rangel es el mejor futbolista de México hasta el momento

Si tenemos en cuenta a todos aquellos jugadores que disputaron ambos partidos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el ‘Tala’ Rangel aparece como líder con una calificación de 7.65 sobre 10 en SofaScore. De esta manera, el arquero del Guadalajara supera a futbolistas de gran rendimiento como Julián Quiñones y Roberto Alvarado, quienes completan el podio del cuadro azteca.

TE PUEDE INTERESAR:



Rangel jugó los 90 minutos completos en cada juego de la Selección Mexicana en la justa veraniega hasta el momento. Según la plataforma, el guardameta rojiblanco realizó cuatro paradas y acumula dos salvadas clave por juego. Esto demuestra la importancia del ‘Tala’ bajo los tres palos de México, quien ni siquiera entra en el top 5 de futbolistas más valiosos de Chivas.

Raúl Rangel, jugador de la Selección Mexicana|Crédito: @Chivas / X

El valor de mercado de Tala Rangel en el mercado

El canterano de Chivas se encuentra en el mejor momento de su carrera, o al menos así lo indica Transfermarkt, sitio especializado en transferencias. Raúl Rangel tiene un valor de mercado de 6,5 millones de euros, convirtiéndose en uno de los porteros más valiosos de la Liga BBVA MX. Sin embargo, esta cifra no le permite colarse entre los cinco jugadores más caros del cuadro rojiblanco en la actualidad.

Los 5 jugadores de Chivas más valiosos en 2026