Alexis Vega emocionó a toda la Liga BBVA MX al compartir estas imágenes de cara a la Liguilla

Alexis Vega fue una baja muy sensible para Toluca en el último tramo del Apertura 2025. Sin embargo, el equipo de Antonio Mohamed se las ingenió para finalizar como líder de la Liga BBVA MX a pesar de su ausencia. El propio entrenador del cuadro escarlata se refirió al estado físico actual de Alexis y, ahora, el jugador emocionó a todos los fanáticos con sus recientes publicaciones en redes sociales.

Alexis Vega se prepara para regresar al equipo durante la Liguilla

En su cuenta de Instagram, el delantero de 27 años presumió su trabajo físico posteando historias donde se lo ve muy enfocado en su rehabilitación tras la lesión que sufrió ante Pachuca durante la Jornada 15 del Apertura 2025. En los videos, se puede observar a Vega realizando trabajos de gimnasio, como así también nadando. Por otro lado, Paulinho hizo historia al coronarse como tricampeón del campeonato de goleo en México .

@alexisvega.9 / IG Alexis Vega en plena rehabilitación tras su lesión

Cabe resaltar que Alexis sufrió una molestia en el muslo izquierdo en el duelo ante los Tuzos y, desde ese momento, no vio actividad dentro de un terreno de juego. Pese a ello, el máximo asistidor de la Liga BBVA MX estuvo presente en el choque frente al América en el Nemesio Diez, pero en uno de los palcos. Ahora busca regresar al campo de juego pensando en el inicio de la Liguilla.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuándo comienza la Liguilla del Apertura 2025?

La siguiente fase del Apertura 2025 dará inicio el próximo 26 de noviembre, por lo que aún restan dos semanas para que los clubes clasificados de forma directa regresen a la competencia. Teniendo en cuenta que la lesión de Vega requiere entre 2 y 3 semanas de recuperación, es posible que esté disponible para los cuartos de final si todo sale correcto para el Toluca y el propio Alexis.

@alexisvega.9 / IG Alexis Vega continúa con su recuperación

¿Quién será el rival de Toluca en los cuartos de final del Apertura 2025?

Al finalizar como líder del Apertura 2025, Toluca deberá esperar el desarrollo del Play-In de la Liga BBVA MX. Los Diablos Rojos conocerán a su rival próximamente, que será uno de ellos: Tijuana, Juárez, Pachuca o Pumas. Sin importar el rival, el cuadro escarlata será el favorito a llevarse la serie debido a su gran rendimiento no solo durante el Apertura 2025, sino que también gracias a lo demostrado en torneos anteriores.