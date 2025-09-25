Alexis Vega está en el mismo ranking que Lamine Yamal y es increíble: qué puesto ocupa cada uno

Toluca está atravesando un momento grandioso en este Apertura 2025, sobre todo después de golear por 6-2 a Rayados de Monterrey , uno de los aspirantes al título. Gran parte de este buen pasar de los Diablos Rojos se debe a Alexis Vega, futbolista que regresó a su mejor nivel tras dejar Chivas y que en las últimas horas fue incluido dentro de un ranking mundial donde comparte con Lamine Yamal.

De acuerdo al Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), Alexis Vega es uno de los mejores 100 futbolistas a nivel mundial en la actualidad. Este ranking es liderado por Yamal, jugador del FC Barcelona, seguido de Kylian Mbappé y, su compañero de equipo, Pedri. De esta manera, el jugador de Toluca es considerado una estrella mundial. Por otro lado, Antonio Mohamed tuvo una increíble premonición del Toluca vs. Rayados .

Toluca / X Alexis Vega es uno de los mejores 100 futbolistas del mundo

Alexis Vega se encuentra en el puesto número 62 del ranking, por delante de jugadores de talla mundial como Enzo Fernández (Chelsea), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Arda Güler (Real Madrid) o Henrikh Mkhitaryan (Inter de Milán). Además, es el único jugador mexicano dentro del listado, por lo que también supera a jugadores como Santiago Gimenez (AC Milan).

¿Cómo calcula el ranking CIES a los mejores jugadores del mundo?

Según la propia organización, para realizar dicha clasificación, se tiene en cuenta el rendimiento en campo de los jugadores en el último año a partir de 6 áreas en específico: juego aéreo; juegos ganados e intercepciones en propio terreno; pases acertados desde el propio medio campo; pases acertados en campo rival; regates exitosos; asistencias, y disparos (intentos, efectividad en goles, frecuencia).

También se tiene en cuenta su nivel deportivo en los partidos y los resultados. En este apartado, se toma en cuenta el nivel de la liga; el nivel del club; la relevancia del partido (Fase Regular o Fase Final), y nivel del jugador (minutos disputados, puntos obtenidos, etc.).

Los 10 mejores jugadores del mundo en 2025, según CIES