Antonio Mohamed tuvo esta premonición en Toluca vs. Rayados de Monterrey y ya le dio la vuelta al mundo

Antonio Mohamed fue clave en la goleada de Toluca 6-2 sobre Rayados , pues en conferencia de prensa dejó atónitos a todos al revelar una premonición que ya le dio la vuelta al mundo. El argentino declaró que soñó que Sergio Ramos iba a tratar de meter su penal a lo panenka, por lo que le pidió a su portero aguantar hasta el final.

Monterrey se fue al frente en el marcador apenas al minuto 10 con el gol de Germán Berterame, quien ya es un histórico en el club regio , y pudo ampliar la ventaja, luego de que le marcaran un penal a favor. Sin embargo, Ramos erró el tiro, una predicción que “Turco” tuvo durante el encuentro.

Toluca FC Antonio Mohamed predijo que Sergio Ramos picaría su penal y así fue

“No me podía dormir, eran como la 1 o 2 de la mañana. Me puse a ver en YouTube cuando nos enfrentamos a Sergio Ramos en el Celta de Vigo contra Real Madrid y nos hizo un gol picando el penal. En ese momento le dije a [Jesús] Angulo: ‘decile a Hugo que se lo va a picar’”, mencionó el entrenador en conferencia de prensa.

Hugo González deteniendo un penal a lo panenka de Sergio Ramos en Toluca….



Palabras que nunca imaginé escribir en Twitter jajajaja bendita Liga MX 🚬



pic.twitter.com/En35H9BBDi — Rodrigo Torres (@soyrotorres) September 25, 2025

La premonición de Antonio Mohamed que ocasionó la goleada de Toluca a Rayados

Antonio Mohamed, al acertar su premonición, ayudó a su equipo que no se fuera abajo en el marcador 2-0 y provocó que remontara a tal grado de aplastar a Rayados con 6 goles, un resultado abultado que pegó duro en la Sultana del Norte.

“Es como que lo soñé. Fue una ayuda para el equipo que reaccionó y pudo ganar el partido, así se dio. Pudimos acertar, a veces lo haces y a veces no, es futbol. Jugadores de esta categoría tienen un montón de recursos y esta vez pudimos adivinar”, concluyó Mohamed.

Nostradamus Mohamed 🔮



Antonio Momahed recordó y anticipó lo que podía hacer Ramos en el penal; lo pensó y se cumplió 😱 pic.twitter.com/JRc8u6xmfL — El Rincón del Diablo Podcast (@delrojo1917) September 25, 2025

Así va la Tabla General después del Toluca vs Rayados

Toluca, después de pegarle un baile a Rayados en casa, se ubica en la segunda posición con 22 puntos, producto de 7 victorias, un empate y 2 derrotas. Un peldaño más abajo se encuentra Monterrey con la misma cantidad de unidades, de triunfos, igualadas y descalabros, lo único que marca diferencia son los goles.

Los Diablos Rojos recibirán en casa a Mazatlán el sábado 27 de septiembre a las 7 de la tarde en lo que será la jornada 11 del Apertura 2025. Mientras que el equipo regio hará lo propio ante Santos Laguna en el mismo día y horario.