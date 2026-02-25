Alexis Vega reveló cuánto más tardará en volver a jugar con Toluca y la afición reaccionó

Alexis Vega no juega un partido oficial desde la final del Apertura 2025 en el que Toluca se coronó bicampeón de la Liga BBVA MX al derrotar a Tigres. El delantero mexicano arrastra molestias en su rodilla, lo cual le ha impedido entrenar con normalidad y ser considerado por Antonio Mohamed. Sin embargo, ahora dio una señal que su regreso está cada vez más cerca y la afición lo celebra.

En su cuenta de Instagram, Vega compartió un mensaje alentador: “Estamos listos”. En el contenido audiovisual se pueden observar fragmentos de su entrenamiento y su preparación física, dando pistas sobre su retorno a la actividad. Esto significa que el jugador de 28 años está cerca de volver a disputar partidos de forma plena y ayudar a su equipo a conquistar el tricampeonato de la Liga BBVA MX.

¿Cuándo regresaría Alexis Vega a jugar de forma oficial?

Distintos reportes aseguran que el futbolista de la Selección Mexicana apunta para volver a sumar minutos en la Jornada 8 del Clausura 2026, fecha en la que Toluca deberá recibir a las Chivas de Guadalajara.

De esta manera, Vega se sumaría al plantel de los Diablos Rojos en un momento crucial de la temporada, ya que se deberán enfrentarse al líder de la Liga BBVA MX. Por su parte, los dirigidos por el ‘Turco’ Mohamed se ubican en la cuarta posición del Clausura 2026, por lo que será un duelo de titanes a mitades del torneo.

El juego entre Toluca y Chivas se jugará el próximo sábado 28 de febrero. El mismo está programado para disputarse a las 17:00 horas (tiempo Centro de México) en el Estadio Nemesio Diez.

La afición responde al regreso de Alexis Vega

En la publicación realizada por Vega, distintos compañeros del Toluca como es el caso de Marcel Ruiz y Federico Pereira celebraron su regreso. Sin embargo, no fueron los únicos, ya que los aficionados también se mostraron muy contentos con su inminente vuelta.

“También estamos listos para ti, capitán querido”, “Que ansias de verte haciendo tu magia”, “Dale capitán, se viene lo lindo”, fueron algunos de los comentarios más destacados de la afición diabla.

Con este mensaje, Alexis comienza a marcar su regreso a la actividad, listo para volver y ser una pieza clave dentro del equipo de Mohamed, además de ser una opción de garantías para la Selección Mexicana con vistas en la Copa Mundial de la FIFA 2026.