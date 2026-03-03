André Jardine no se rinde y estos son los cambios de alineación que hará para enfrentar a Juárez

América quiere pasar página y olvidar el bochornoso resultado que consiguió en la fecha pasada cuando debieron enfrentar a Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los Felinos se quedaron con la victoria por goleada 4-1 y André Jardine quedó en el ojo de la tormenta. Sin embargo, el estratega brasileño ya está preparando el próximo duelo del Clausura 2026 y el once titular sufrirá dos cambios concretos.

Para el juego de entre semana ante Juárez, Jardine planea realizar rotaciones en el equipo y Miguel Vázquez regresaría al once inicial tras haber jugado los 90 minutos en la Jornada 7 ante Puebla. De esta manera, el director técnico busca obtener solidez defensiva, lo cual faltó en el juego ante los universitarios. Por otro lado, Patricio Salas se uniría al ataque azulcrema, quien aún no ha sido titular en el Clausura 2026.

Estos cambios buscan refrescar la imagen de las Águilas, además de cumplir con el reglamento, precisamente con la Regla de Menores.

Jardine hará dos cambios para el juego ante Juárez|Crédito: Club América / X

Existe la posibilidad de que Isaías Violante comience el partido ante los Bravos de Juárez en el banco de suplentes, aunque Jardine está a la espera de los entrenamientos restantes para tomar una decisión final. Es un hecho que el juego ante Tigres fue decepcionante tanto para la afición como para el cuerpo técnico, por lo que el brasileño no dudará a la hora de realizar cambios en el equipo titular.

TE PUEDE INTERESAR:



América llega con dos bajas confirmadas a la Jornada 9

Desde un principio, Jardine sabe que no podrá contar con dos futbolistas importantes en el próximo duelo de Liga BBVA MX. Por un lado, el brasileño Vinicius Lima no estará presente debido a que recibió una tarjeta roja en el partido ante los universitarios la fecha pasada.

Pero eso no es todo, ya que América tampoco tendrá la posibilidad de alinear a Alejandro Zendejas, quien tampoco podrá formar parte del equipo porque aún no está al cien por ciento desde lo físico. Todo parece indicar que el mexico-estadounidense volverá a las canchas en la Jornada 10 del Clausura 2026.

A qué hora juega América contra Juárez

Las Águilas enfrentarán a los Bravos este próximo miércoles 4 de marzo. El juego corresponde a la Jornada 9 del Clausura 2026 y está estipulado para llevarse a cabo a las 21:00 horas (tiempo Centro de México). El choque se dará en el Estadio Ciudad de los Deportes donde el América hará de local.

