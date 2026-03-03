¿Cuándo fue la última vez que el América recibió 4 goles en un partido?

Desde que André Jardine se convirtió en su director técnico, que las águilas no recibían cuatro anotaciones en condición de local. La realidad, sin embargo, es que, si bien el conjunto azulcrema ha vivido una era de más éxitos que fracasos bajo el mando del entrenador brasileño, sí ha ofrecido algunos partidos en los que la zona baja de su cuadro se ha visto exhibida y el marcador lo ha reflejado.

Previo medirse a la U de Nuevo León, en duelo, correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026, los de Coapa habían pasado más de un año sin recibir cuatro goles en un cotejo y su defensa, señalada como una debilidad al momento que Jardine tomó las riendas (mediados del 2023), se convirtió en el principal proveedor de solidez para la causa emplumada.

Toluca, el último gran verdugo del América

El último equipo en marcarles cuatro dianas fue el Toluca, en el compromiso de la Jornada 17 del Apertura 2024 —con el que ambos cerraban su participación en la fase regular de aquel torneo—. El choque, celebrado el 9 de noviembre de aquel año, en el estadio Nemesio Díez, se caracterizó por un abrumador dominio escarlata, que dio su primer golpe al minuto 8, con autoría de Marcel Ruiz. Anotaron después Jesús 'Canelo' Angulo, Paulinho y Luan García para dar forma al marcador final.

Después de aquel sonado tropiezo, se vieron las caras de nuevo, por los cuartos de final. Ahí, el conjunto capitalino tomó revancha con sendas pizarras de 2-0 que dieron un 4-0 global y el pase a las semifinales. Unos días más tarde, el América se coronó por tercera vez consecutiva, luego de imponerse al Monterrey en la Gran Final, cuya vuelta tuvo lugar en el 'Gigante de Acero'.

