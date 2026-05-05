Gabriel Milito toma una controvertida decisión en su alineación para el Chivas vs Tigres

Gabriel Milito tendrá una ardua semana de trabajo para remontar la serie contra Tigres. El combinado rojiblanco fue superado por 3-1 en el juego de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 jugado en El Volcán y ahora todo se definirá en el Estadio Akron el próximo fin de semana. A pesar de que aún faltan varios días para la definición, el técnico argentino ya tomó una decisión crucial respecto al once titular que plasmará en Guadalajara.

La convocatoria de la Selección Mexicana para iniciar la preparación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado diezmado al equipo de Chivas. Figuras como Armando González, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, entre otros, quedaron fuera de la Liguilla con el conjunto rojiblanco, por lo que Milito debió recurrir a futbolistas que habitualmente son suplentes. Sin embargo, Hugo Camberos deberá seguir esperando por su momento.

Hugo Camberos|@camberos.58

Hugo Camberos no tiene asegurada su titularidad contra Tigres

Pese a ser una de las opciones más interesantes en el ataque de Chivas, diversos reportes indican que Hugo Camberos no será titular en el Estadio Akron para enfrentar a los universitarios en el partido de Vuelta. El jugador aún no se recupera de las molestias musculares que lo dejaron fuera de la Ida y la intención de Milito es que se recupere completamente para volver a ver acción dentro del terreno de juego.

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En este contexto, señalan que el delantero de 19 años seguramente estará presente en el banquillo, pero su participación como titular está muy en duda. El técnico argentino solamente lo alineará si logra recuperarse al cien por cien de sus molestias musculares. De lo contrario, será una de las opciones para el segundo tiempo en el banco de suplentes. Una decisión arriesgada, ya que Chivas necesita remontar el resultado para avanzar.

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Cabe resaltar que, en caso de ser titular, es probable que Camberos ocupe la banda izquierda en el equipo de Milito. Esto desplazaría a Efraín Álvarez a la banda derecha, sector que se vio debilitado debido a la ausencia del ‘Piojo’ Alvarado, uno de los jugadores convocados a la Selección Mexicana por Javier Aguirre.

¿Qué necesita Chivas para clasificar a Semifinales?

El combinado rojiblanco necesitará ganar el partido sí o sí y con al menos dos goles de diferencia. Esto empataría la serie, pero gracias a su posición en la tabla general (segundo), corre con ventaja sobre Tigres y avanzaría a Semifinales. Una victoria por un gol no sería suficiente y mucho menos un empate o una derrota, resultados que descartan su presencia en la siguiente ronda.

