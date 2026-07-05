México vs Inglaterra: Ver GRATIS, ONLINE y EN VIVO el resultado de la transmisión HOY domingo 5 de julio, partido de octavos de final del Mundial 2026 por TV Azteca Deportes; marcador por internet, en línea y online

Llegó la hora cero. México se mide vs Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, en el que busca avanzar, por primera vez en los últimos 40 años, a los cuartos de final. El momento no podría ser mejor: la Selección Mexicana de Javier Aguirre llega con cuatro victorias en fila (vs Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador) y sin haber recibido gol en ninguno de sus cuatro partidos disputados. México vs Inglaterra, Gilberto Mora vs Harry Kane, vívelo por Azteca Deportes.

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México vs Inglaterra, juego de octavos de final del Mundial 2026

¿A qué hora inicia el partido de México vs Inglaterra?

México e Inglaterra se enfrentarán en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El estadio en el que jugarán será el Estadio Ciudad de México y será el último que se jugará en dicho estadio en la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

Canal para ver gratis y en vivo el partido de México e Inglaterra por el Mundial 2026

Este partido por los Octavos de Final entre México e Inglaterra se podrá ver totalmente gratis y en vivo en tv abierta mexicana en el Canal 7 y podrás verlo a partir de las 18:00 pm.