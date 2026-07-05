Gilberto Mora ante la mirada del mundo contra Inglaterra: nuevo equipo de Europa estará atento al mediocampista

Gilberto Mora es, sin lugar a dudas, uno de los talentos mexicanos para el futuro inmediato. El futbolista de tan solo 17 años ha tenido un desempeño interesante en la escuadra conducida por Javier Aguirre y por este motivo, desde suelo europeo estarán analizando sus movimientos en el encuentro que corresponde a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De acuerdo a información suministrada por el medio De Telegraaf, el Liverpool, club de la Premier League, tomó la decisión de enviar algunos de sus cazatalentos para poder seguir con detenimiento el trabajo que tenga el juvenil frente a su par de Inglaterra.

La idea de los extranjeros es de realizar algunos acercamientos con el propósito de facilitar las diligencias durante un probable movimiento durante el mercado de pases.

Según Transfermarkt, portal especializado en estadísticas del futbol, el mediocampista del combinado mexicano tiene un valor cercano a los 10 millones de euros, una cifra, que probablemente pueda varias contemplando los partidos que ha disputado vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana.

¿Cómo formarían México e Inglaterra por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vasquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado

Inglaterra: Jordan Pickford, Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O' Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Harry Kane.

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Uno de los medios deportivos más representativos del país confirmó que se encargará de la realización de la transmisión de partidos de la actual edición de la justa orbital.

Los mismos podrán disfrutarse EN VIVO Y GRATIS a través de las diferentes plataformas digitales del canal. De esta manera, los directivos pretenden acompañar a la afición durante los partidos que tendrá que enfrentar el equipo de Aguirre junto con otros duelos representativos del certamen.