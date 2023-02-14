Así saldría el PSG para enfrentar al Bayern Múnich

Regresa la actividad de la Champions League. Se van a disputar dos partidos de ida de los Octavos de Final. El partido más llamativo para el primer día de regreso de las actividades es el de PSG contra Bayern de Múnich.

El juego se disputará en el Estadio Parc de Princes. Para fortuna del París Saint-Germain, pudieron convocar a jugadores esenciales para el partido tras los rumores de que no se recuperarían de sus lesiones. A la convocatoria lograron entrar tres jugadores: Lionel Messi, Kylian Mbappé y Marco Verratti.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

Te puede interesar: AC Milan recibe al Tottenham en pleno Día del Amor y la Amistad

La alineación que usaría el PSG ante Bayern Múnich

El equipo no ha comunicado si Mbappé logró recuperarse al 100 por ciento de su lesión o si Messi está en condiciones para disputar todo el partido. Pero al ser un partido tan importante, en casa y ante un rival candidato al título, el entrenador Christophe Galtier podría hacer uso de sus servicios.

El posible once inicial del PSG es:

Portero: Donnarumma

Defensas: Marquinhos, Sergio Ramos y Kimpembe

Mediocampistas: Hakimi, Vitinha, Fabián Ruiz y Soler

Delanteros: Lionel Messi, Neymar Junior y Kylian Mbappé

Por otra parte, el Bayern llega con la baja de su portero titular Manuel Neuer que sigue recuperándose de su lesión. En su lugar estará Yann Sommer. Lucas Hernández y Sadio Mané tampoco podrán estar para el partido.

¿Cuándo y a qué hora se juega el PSG vs Bayern Múnich?

La actividad de la Champions League regresa en el día del amor y la amistad, este martes 14 de febrero. Los dos partidos que tendrá la cartelera son: Paris Saint-Germain ante Bayern Múnich y AC Milán contra Tottenham.

Desafortunadamente ambos partidos van a la misma hora, empiezan a las 14:00 horas (tiempo del Centro de México). Lo cierto es, que ambos juegos tendrán grandes emociones y que seguro regalarán un gran espectáculo.

Te puede interesar: Esto dijo Neymar antes de enfrentar al Bayern en la Champions League