Esto dijo Neymar antes de enfrentar al Bayern en la Champions League

En pleno Día del Amor y la Amistad regresa la UEFA Champions League y lo hace con un partido que promete mucho. El PSG recibe en el Parque de los Príncipes al Bayern Munich en la ida de los Octavos de Final de la competencia.

El delantero brasileño Neymar fue el encargada de asistir a la conferencia de prensa previa al juego y admitió que la escuadra parisina saldrá por la victoria en casa, este martes cuando reciban la visita del cuadro bávaro.

“No estamos aquí de paseo. Estamos para ganar. Caímos en la Copa de Francia, pero ya es pasado, hay que analizar las cosas para mejorar. Ellos son un gran equipo, con grandes jugadores, pero nosotros también tenemos nuestros talentos”, dijo el futbolista brasileño.

El PSG llega al partido contra el Munich con dos derrotas consecutivas, 2-1 ante el Marsella en la Copa de Francia, y 3-1 ante el Mónaco en partido de la jornada 23 de la Ligue 1, eso le pone presión extra al plantel lleno de superestrellas del PSG.

“Es algo normal, no estábamos de acuerdo y discutimos. El futbol no es solo amor o amistad. Pero hay respeto y cuando no estás de acuerdo, dialogas para mejorar. Lo grave es que desde que estoy aquí estas cosas, que deberían quedar en el vestuario, siempre salen”, confesó Neymar Jr.

A pesar de esas diferencias dentro del plantel del PSG, Neymar Jr. se siente confiado de poder sacar un resultado positivo para encarar el juego de vuelta en Alemania con una dosis de tranquilidad.

“Desde que estoy en Europa siempre he estado a tope. Me gustan los partidos importantes, los jugadores de calidad no se pueden esconder”, finalizó el brasileño.

Prepara DT del Bayern juego con o sin Mbappé

Por su parte, Julian Nagelsmann, director técnico del Bayern Munich declaró que están listos para enfrentar el juego de ida este martes con o sin la presencia de Kylian Mbappé en el 11 titular del PSG en juego de la Champions League.

“Hace dos semanas ya dije que nosotros teníamos que preparar el duelo con y sin Mbappé. No ha podido entrenar mucho y no sabemos si estará de entrada, si entrará o si no jugará, pero tenemos que trabajar con todas las hipótesis”, dijo el técnico.