Alineaciones confirmadas del Brasil vs Japón, partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026™

La hora de la verdad ha llegado para el pentacampeón del mundo. Este lunes, el Houston Stadium se viste de gala para abrir los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un choque de estilos imperdible: Brasil vs. Japón. Ambos estrategas han puesto sus mejores piezas en el tablero y las alineaciones titulares ya están 100% confirmadas para este duelo a matar o morir.

Alineaciones confirmadas de Brasil y Japón

Brasil:

Portero: Alisson.

Defensas: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos.

Mediocampistas: Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá.

Delanteros: Rayan, Vinicius Júnior y Cunha.

Japón:

Portero: Zion Suzuki.

Defensas: Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, TakehiroTomiyasu.

Mediocampistas: Ritsu Doan, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Yukinari Sugawara, Junya Ito, Daichi Kamada, Kaishu Sano.

Delanteros: Ayase Ueda.

¿Cómo llegan los equipos de Brasil y Japón para este encuentro?

Tras un debut que generó dudas y críticas en la prensa, la Verdeamarela ha ido de menos a más en el certamen. Los dirigidos por el legendario Carlo Ancelotti enderezaron el rumbo en el Grupo C con dos contundentes victorias consecutivas por 3-0 ante Haití y Escocia, asegurando el liderato del sector.

El Scratch du Oro encadena una racha de siete goles a favor sin recibir respuesta, su mejor registro defensivo y ofensivo combinado en un Mundial desde Corea-Japón 2002, precisamente la última vez que alzaron la copa. Sin embargo, los fantasmas de las rondas KO acechan: aunque Brasil no cae en su primer partido eliminatorio desde 1990, ha sido eliminado en cuatro de sus últimos seis juegos de eliminación directa en las Copa Mundial de la FIFA™. Ancelotti sabe que el margen de error hoy es cero.

Por su parte, Japón llega a esta instancia con la etiqueta de ser el rival incómodo del torneo. Los comandados por Hajime Moriyasu avanzaron invictos en el Grupo F con una victoria y dos empates; desafortunadamente, el 1-1 ante Suecia en la última jornada les arrebató la posibilidad de clasificar como líderes de grupo.

TE PUEDE INTERESAR:



Moriyasu ha sido enfático en las conferencias previas, asegurando que su escuadra "no es un rival fácil para nadie". No obstante, la estadística juega en su contra de forma contundente: los Samurai Blue nunca han ganado un partido de eliminación directa en la historia de las fiestas mundialistas(registrando 4 derrotas). Además, su historial ante rivales de la CONMEBOL en este torneo es sumamente pobre, con apenas un triunfo en cinco compromisos. Hoy buscarán la máxima hazaña de su historia en territorio texano.

