Los partidos que se jugarán HOY lunes 29 de junio del Mundial 2026™

Este lunes 29 de junio, la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con una cartelera espectacular en la continuación de la ronda de dieciseisavos de final. Tras el vibrante inicio de la fase de eliminación directa, tres encuentros decisivos acapararán las miradas globales, de los cuales dos los podrás ver EN VIVO y GRATIS a través por TV Azteca. Las potencias tradicionales medirán sus fuerzas frente a rivales hambrientos de gloria en compromisos a todo o nada.

México vs Ecuador: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, por TV Abierta y en Azteca Deportes

Brasil vs. Japón (11:00 horas)

La acción arranca temprano en el Houston Stadium. La selección de Brasil, liderada por un Vinicius Júnior estelar en la fase de grupos, asume el rol de favorito indiscutible para sellar su pase. No obstante, el desafío no será menor. Japón ha demostrado una madurez táctica envidiable y buscará romper los pronósticos para instalarse, por primera vez en su historia, superando la barrera del cuarto partido mundialista ante un gigante de este calibre.

Alemania vs. Paraguay (14:30 horas)

A mitad de la tarde, el Boston Stadium albergará una batalla de pronóstico reservado. Alemania, fiel a su tradición competitiva en las instancias de eliminación, pretende imponer sus condiciones. Enfrente estará la aguerrida selección de Paraguay, que con su característico orden defensivo y garra sudamericana aspira a dar un golpe sobre la mesa y continuar su travesía en tierras norteamericanas.

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Países Bajos vs. Marruecos (19:00 horas)

Para cerrar la jornada por todo lo alto, el Estadio Monterrey en México vibrará con uno de los choques más atractivos y esperados de esta fase. La "Naranja Mecánica" de los Países Bajos mide su potencial ofensivo ante los "Leones del Atlas" de Marruecos. El combinado africano llega con la firme intención de emular o superar su histórica presentación de Qatar 2022, prometiendo un juego repleto de intensidad y estrategia de principio a fin.

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