Alineaciones confirmadas del América vs Monterrey, semifinales de la Leagues Cup 2026

Hoy miércoles 2 de septiembre conoceremos a los finalistas de la edición 2026 de la Leagues Cup, donde en punto de las 21:30 horas, tiempo del centro de México, Monterrey y América jugarán desde la cancha del mítico Dignity Health Sports Park.

Ambos equipos de la Liga BBVA MX llegan en un gran momento a esta instancia decisiva. Por un lado, el Club América aseguró su boleto a las semifinales tras derrotar con autoridad al Columbus Crew con un marcador de 2-0 en los cuartos de final.

Por su parte, los Rayados de Monterrey han demostrado una consistencia notable a lo largo de las rondas eliminatorias en este torneo binacional. El equipo regiomontano avanzó a esta antesala de la gran final tras ganar sus últimos tres encuentros del torneo (incluyendo el cruce contra el Chicago Fire) con un marcador idéntico de 2-1.

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Alineaciones oficiales del América vs Monterrey, semifinales de la Leagues Cup 2026

América: POR CONFIRMAR

Monterrey: POR CONFIRMAR

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Pronóstico del partido América vs Monterrey

De acuerdo con un modelo de IA especializado en estadísticas deportivas, se espera un partido muy apretado, donde el rumbo se marcaría con un 1-1 en los 90 minutos, definiendo al finalista en tanda de penales. La lectura marca distintas apuestas, donde una alternativa podría ser un 'ambos anotan' y 'menos de 3.5 goles' durante los 90 minutos.

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