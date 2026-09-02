Cruz Azul enfrenta un nuevo dilema tras caerse el fichaje de Erik Lira

El fallido fichaje de Erik Lira con el Mónaco no solamente representó un golpe para el mediocampista mexicano. Cruz Azul ahora tendrá que modificar una planificación que prácticamente daba por hecha la salida de su capitán.

La Máquina había comenzado a mover piezas ante la inminente transferencia de Lira al futbol francés.

Te puede interesar: El equipo que se perfila a ser el nuevo destino de Erik Lira tras cancelarse su fichaje con el Mónaco

El plan contemplaba utilizar a Jeremy Márquez en el mediocampo para ocupar el espacio que dejaría el seleccionado mexicano. Eso provocó que Cruz Azul buscara una nueva alternativa para la lateral derecha y terminara incorporando a Alan Mozo.

Sin embargo, la caída de la transferencia con Mónaco cambió completamente el escenario.

Chivágoras | Probabilidades de MÉXICO Ganar la Copa Oro 2025

¿Cuál es el problema que Erik Lira provoca ahora en Cruz Azul?

Con Lira nuevamente disponible, Jeremy Márquez ya no tendría la necesidad de abandonar la lateral derecha. Y ahí es donde aparece un dilema.

Cruz Azul desembolsó una cantidad cercana a tres millones de dólares por Alan Mozo, quien llegó precisamente para ocupar esa posición ante el movimiento previsto de Márquez hacia el mediocampo.

Ahora el cuerpo técnico deberá decidir si mantiene a Márquez en una posición donde ha mostrado buen rendimiento o entrega inmediatamente la titularidad al recién llegado.

La permanencia de Lira aumenta así la competencia interna y obliga a modificar una planificación construida bajo la expectativa de que el mexicano jugaría en Europa.

Te puede interesar: Erik Lira recibió el mensaje más emotivo en su peor momento: “Lo lograrás”

¿Erik Lira seguirá jugando con Cruz Azul?

Por ahora, Lira pertenece a Cruz Azul y tiene contrato hasta junio de 2029.

Por su parte, el Mónaco confirmó este miércoles que tenía completamente acordada su transferencia y que únicamente faltaba liberar una plaza de extranjero. Thiago Scuro, director general del club francés, incluso reveló que llamó personalmente al mexicano para disculparse después de que la operación se derrumbara.

Sin embargo, todavía existen mercados abiertos en Europa y otras regiones, por lo que una salida no está completamente descartada.

Si finalmente permanece en La Noria, Cruz Azul tendrá que encontrar la manera de acomodar nuevamente a uno de sus futbolistas más importantes dentro de un equipo que ya había comenzado a prepararse para su ausencia.