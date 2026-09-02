Cardiólogos advierten: “Personas que hacen 50 minutos de ejercicio por 4 días a la semana obtienen beneficios”

Así como especialistas recomiendan la caminata, los cardiólogos también dan consejos sobre entrenamientos, pues hay que cuidar la salud cardiovascular. Aunque muchas personas consideran que necesitan dedicar varias horas al ejercicio para obtener resultados, un especialista del corazón explicó cuál es la cantidad de actividad física que recomienda a sus pacientes.

La recomendación contempla tanto el tiempo de cada sesión como la frecuencia semanal. Miguel Ángel García Fernández, médico y cardiólogo, explicó en el pódcast ‘Worldcast’ de Pedro Buerbaum qué rutina considera adecuada y por qué realizar actividad física únicamente una vez por semana no sería suficiente.

¿Cuántos minutos y cuántos días por semana hay que entrenar, según cardiólogos?

El especialista señaló que incluso pequeñas cantidades de ejercicio pueden resultar beneficiosas. “Cinco minutos de cualquier tipo de deporte ya es positivo”, explicó, al destacar que los efectos de la actividad física pueden acumularse.

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Sin embargo, García Fernández también compartió una recomendación más concreta para sus pacientes. “Les digo que hagan 50 minutos de ejercicio durante cuatro días a la semana”, explicó. De esta manera, la cantidad total alcanza los 200 minutos semanales, cifra que considera un rango adecuado.

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La cantidad de días mínimas para hacer deporte

Para el cardiólogo, la frecuencia también tiene importancia. Por eso, cuestionó la idea de que realizar ejercicio solamente un día durante la semana sea suficiente para mantenerse activo.

“Hacer deporte no significa hacerlo una vez a la semana, es hacerlo mínimo cuatro veces”, señaló el especialista. Su recomendación busca incorporar el ejercicio como una actividad habitual dentro de la rutina y evitar largos periodos de inactividad.

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“Si hay tiempo para comer, hay tiempo para hacer deporte”

Uno de los principales obstáculos para muchas personas es la falta de tiempo. Frente a esta situación, el especialista utilizó una comparación con otra actividad cotidiana. “Siempre hay tiempo para comer, así que debe haber tiempo para hacer deporte”, afirmó.

El cardiólogo incluso reconoció que algunas actividades pueden resultar poco atractivas, pero consideró que deben entenderse como parte de las obligaciones diarias. Para quienes llevan una vida sedentaria y quieren comenzar a ejercitarse, lo recomendable es consultar previamente con un especialista que pueda adaptar la actividad a sus condiciones físicas.

