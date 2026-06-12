Alineaciones CONFIRMADAS del Corea del Sur vs Chequia, segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Corea del Sur y Chequia acabarán la actividad en el primer día de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuando se enfrenten esta noche en el Estadio Guadalajara. Ambas selecciones son parte del Grupo A, donde México se impuso a Sudáfrica en el compromiso inaugural.

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Corea del Sur llega con saldo positivo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los coreanos ganaron sus últimos dos partidos de preparación al vencer a El Salvador y a Trinidad y Tobago. Sin embargo, sufrió en la última Fecha FIFA de marzo al caer contra Austria y Costa de Marfil.

Por su parte, Chequia está invicta previo al duelo contra Corea del Sur. Después de imponerse en el repechaje de la UEFA a Irlanda y Dinamarca, los checos vencieron a Kosovo y a Guatemala antes de viajar a Guadalajara para su primer compromiso de la fase de grupos.

Alineación confirmada de Corea del Sur contra Chequia

Corea del Sur buscará ganar en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y por ello irán con Heung-Min Son en la punta. El delantero del LAFC buscará la manera de liderar a su equipo y conseguir tres puntos en la primera jornada de actividad.



Kim Seung-Gyu

Lee Han-beom

Kim Min Jae

Lee Tae-Sok

Seol Young-Woo

Lee Gi-Hyuk

Lee Jae-Sung

Paik Seung-Ho

Hwang In-Beom

Kang In Lee

Heung-Min Son

Alineación confirmada de Chequia contra Corea del Sur

Miroslav Koubek, el director técnico de Chequia, ya eligió a su once titular para enfrentar a los coreanos del sur. El estratega apuesta por una alineación con tres defensores fijos y dos carrileros de mucho sacrificio. Además, en la punta estará Patrick Schick, quien viene de 22 goles con el Bayen Leverkusen entre todas las competencias que disputó con el club alemán.



Matej Kovar

Ladislav Krejci

Robin Hranac

Stepán Chaloupek

Jaroslav Zeleny

Alexandr Sojka

Tomás Soucek

Vladimir Coufal

Lukás Provod

Patrick Schick

Pavel Sulc