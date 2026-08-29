Alineaciones confirmadas del Pachuca vs Chivas, partido de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Desde la cancha del Estadio Hidalgo, los Tuzos de Pachuca reciben a Chivas en la Jornada 6 del Apertura 2026. Hoy sábado 29 de agosto, en punto de las 17:00 horas, arranca un duelo fundamental donde ambos equipos se presentan con realidades muy distintas dentro de la Liga BBVA MX.

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El Rebaño Sagrado llega con el ánimo a tope a la Bella Airosa. En la fecha pasada, el equipo tapatío ofreció su mejor exhibición ofensiva en lo que va del torneo al concretar una contundente goleada de 5-2 frente a los Xolos de Tijuana en el Estadio Akron.

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A este buen paso deportivo se suma la salida de su delantero estrella, tras concretarse la venta de Armando "la Hormiga" González al futbol europeo. El Olympiacos de Grecia pagó alrededor de 12 millones de dólares para hacerse con los servicios del delantero mexicano.

Por su parte, el cuadro local vive un momento crítico al llegar con cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. A pesar de haber arrancado el torneo goleando a los Pumas, el equipo hidalguense no ha vuelto a sumar de a tres puntos. Los Tuzos encaran este compromiso en casa tras un sufrido empate 1-1 en su reciente visita al Atlético de San Luis, un resultado que apenas lograron rescatar de último minuto gracias a un gol de su portero.

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Alineaciones del partido Pachuca vs Chivas

11 de Pachuca: Carlos Moreno (#25, portero), Sergio Barreto (#2, defensa), Jorge Berlanga (#13, defensa), Carlos Sánchez (#14, defensa), Francisco Venegas (#15, defensa), Elías Montiel (#10, medio), Christian Rivera (#16, medio), Alán Bautista (#26, medio), Oussama Idrissi (#11, delantero), José Rondón (#23, delantero) y Robert Nunes (#29, delantero).

11 de Chivas: José Rangel (#1, portero), Diego Campillo (#3, defensa central), Miguel Gómez (#24, defensa lateral), Omar Govea (#6, medio), Luis Romo (#7, medio), Efraín Álvarez (#10, medio ofensivo), Hugo Camberos (#14, medio ofensivo), Fernando González (#28, medio), Santiago Sandoval (#30, medio ofensivo), Ricardo Marín (#17, delantero) y Roberto Alvarado (#25, delantero).

Pronóstico del partido Pachuca vs Chivas

De acuerdo con un modelo de IA especializado en estadísticas deportivas, se espera un partido lleno de goles, donde Pachuca buscará salir de su mal momento y Chivas buscará sumar 3 puntos como visitante.

El pronóstico del partido es un Pachuca 2-2 Chivas, o un 2-1 a favor de Chivas para este encuentro de la Jornada 6 de la Liga MX, concluyendo en el análisis con más de 2.5 goles y ambos equipos marcando.