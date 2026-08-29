Alineaciones confirmadas del Xolos de Tijuana vs Pumas, partido de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Desde la cancha del Estadio Caliente, los dirigidos por Esteban Solari visitarán una de las aduanas más difíciles del balompié mexicano. En este emocionante duelo de la Jornada 6 de la Liga BBVA MX, ambos equipos buscarán un triunfo vital para sus aspiraciones en el campeonato.

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Por su parte, los Pumas de la UNAM llegan a la frontera ubicados en el noveno escalón con 8 puntos (dos triunfos, dos empates y un descalabro). El cuadro universitario presume una racha de cuatro encuentros al hilo sin perder en la Liga MX, una inercia positiva que intentarán alargar para dar un salto importante en la tabla general del Apertura 2026.

Los aficionados universitarios aún tendrán que esperar para ver el regreso de César 'Chino' Huerta, quien en días pasados fue presentado en su regreso al Club Universidad Nacional. Aunque el jugador se encuentra en perfectas condiciones, su debut deberá esperar, ya que hará una minipretemporada para adaptarse de nuevo a las condiciones del país.

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Alineaciones del partido Xolos de Tijuana vs Pumas

11 de Xolos: La alineación está conformada por José Rodríguez (#2, Portero), Rafael Fernández (#3, Defensa), Jackson Porozo (#12, Defensa), Jesús Vega (#16, Defensa), Jesús Gómez (#6, Medio Defensivo), Iván Tona (#8, Medio Ofensivo), Gilberto Mora (#10, Medio), Jonathan Padilla (#31, Medio), Adonis Preciado (#7, Delantero), Mourad Daoudi (#9, Delantero) y Francisco González (#11, Delantero).

11 de Pumas: Keylor Navas (#1, Portero), Pablo Bennevendo (#2, Defensa Lateral), Rubén Duarte (#5, Defensa Central), Nathanael Ananias (#6, Defensa Central), Rodrigo López (#7, Medio Ofensivo), Adalberto Carrasquilla (#8, Medio Defensivo), Víctor Arteaga (#18, Medio Ofensivo), Carlos Antuna (#21, Medio Ofensivo), Alan Medina (#22, Medio Ofensivo), Luciano Herrera (#14, Delantero) y Robert Morales (#31, Delantero).

Pronóstico del partido Xolos vs Pumas

Aunque los Pumas atraviesan un gran momento en este Apertura 2026, el poderío de Xolos como local y el desgaste de la cancha sintética inclinan los pronósticos a su favor.

Los modelos de inteligencia artificial proyectan un duelo con más de dos goles totales donde el triunfo fronterizo por 2-1 figura como el resultado exacto más probable, asumiendo que ambas escuadras marcarán.

Como escenarios alternativos, el trámite del encuentro podría abrirse hacia un 3-1 para Tijuana, o bien cerrarse en un empate 1-1 si la defensa universitaria logra contener los embates en el Mictlán.

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