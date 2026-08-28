Alineaciones confirmadas del Necaxa vs Cruz Azul, partido de la Jornada 6 del Apertura 2026

Con la urgencia de enderezar el rumbo y romper su racha negativa en el Apertura 2026, la Máquina Celeste de Cruz Azul visitará a los Rayos del Necaxa, en un duelo vital correspondiente a la Jornada 6 que se disputará este viernes 28 de agosto a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Victoria.

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Los dirigidos por Joel Huiqui arrastran tres partidos sin conocer la victoria, además de presentar un equipo con bajas importantes. Se informa que Rodolfo Rotondi seguirá sin aparecer en la convocatoria, al igual que Gonzalo Piovi.

A esto se suma la salida confirmada de Erik Lira rumbo a Europa. De acuerdo con los últimos reportes, se pudo saber que Cruz Azul y el Mónaco llegaron a un acuerdo definitivo por 8 millones de euros fijos, más 3 millones en variables.

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Alineaciones del partido Necaxa vs Cruz Azul

11 de Necaxa: POR CONFIRMAR

11 de Cruz Azul: POR CONFIRMAR

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Pronóstico del partido Necaxa vs Cruz Azul

De acuerdo con un modelo de IA especializado en estadísticas deportivas, se perfila un partido trabado, especialmente en la primera mitad. Considerando la dinámica de ambos equipos durante el inicio del Apertura 2026, un escenario bastante realista es un empate 1-1 o una victoria ajustada de 1-2 a favor de Cruz Azul, dependiendo de qué equipo logre capitalizar primero los errores en la salida del rival.

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