Alineaciones confirmadas Feyenoord vs Lazio | Champions League

Feyenoord y Lazio se verán las cara este día 25 de octubre de 2023 en el compromiso correspondiente a la jornada 3 de la fase de Grupos de la UEFA Champions League.

La fecha de espera terminó y el día esperado ha llegado, Santiago Giménez tendrá su debut en la Champions League con el Feyenoord y se une a los mexicanos que has buscado la gloria en Europa.

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Alineaciones confirmadas Feyenoord vs Lazio

El pasado sábado, una entrada sobre el tobillo De Santiago Giménez en el 4-0 sobre el Vitesse, obligó al mexicano a salir de cambio y puso en duda su participación y su debut en Champions, ya que los dos primero encuentros de la temporada se los perdió debido a una sanción por hacerse expulsar en los Cuartos de Final de la UEFA Europa League ante la Roma.

Ahora salieron las alineaciones oficiales en donde se ve a Santiago Giménez en la lista de titulares que saltarán al terreno de juego en la Liga de Campeones.

Por parte de la Lazio estos son los 11 jugadores que buscarán ser superiores a los locales.

Actualmente el Feyenoord está en tercer lugar del Grupo E con tres puntos, mientras que la Lazio está en segundo lugar, empatado con 4 unidades con el Atlético De Madrid. El Celtic va en último de este grupo con cero puntos.

La vuelta entre estos dos equipos será el 7 de noviembre cuando los neerlandeses visiten a los italianos en el Olímpico de Roma.

El duelo entre Feyenoord y Lazio tendrá inicio a las 10:45 y podrás seguir la cobertura EN VIVO y Gratis a través de nuestro sitio o APP TV Azteca Deportes.

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