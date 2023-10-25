Alineaciones confirmadas Feyenoord vs Lazio | Champions League
El Feyenoord recibe a la Lazio en el Stadion Feijenoord y los 22 jugadores que saltarán al terreno de juego ya están disponibles con un nombre en particular
Feyenoord y Lazio se verán las cara este día 25 de octubre de 2023 en el compromiso correspondiente a la jornada 3 de la fase de Grupos de la UEFA Champions League.
La fecha de espera terminó y el día esperado ha llegado, Santiago Giménez tendrá su debut en la Champions League con el Feyenoord y se une a los mexicanos que has buscado la gloria en Europa.
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Alineaciones confirmadas Feyenoord vs Lazio
El pasado sábado, una entrada sobre el tobillo De Santiago Giménez en el 4-0 sobre el Vitesse, obligó al mexicano a salir de cambio y puso en duda su participación y su debut en Champions, ya que los dos primero encuentros de la temporada se los perdió debido a una sanción por hacerse expulsar en los Cuartos de Final de la UEFA Europa League ante la Roma.
Ahora salieron las alineaciones oficiales en donde se ve a Santiago Giménez en la lista de titulares que saltarán al terreno de juego en la Liga de Campeones.
𝐗𝐈 𝐅𝐄𝐘𝐄𝐍𝐎𝐎𝐑𝐃 🔴⚪️⚫️#feylaz • #UCL pic.twitter.com/PeWRFOBVqj— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 25, 2023
Por parte de la Lazio estos son los 11 jugadores que buscarán ser superiores a los locales.
📣 Here's our team for tonight!#UCL | #FeyenoordLazio#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/OhuXmNLUXN— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 25, 2023
Actualmente el Feyenoord está en tercer lugar del Grupo E con tres puntos, mientras que la Lazio está en segundo lugar, empatado con 4 unidades con el Atlético De Madrid. El Celtic va en último de este grupo con cero puntos.
La vuelta entre estos dos equipos será el 7 de noviembre cuando los neerlandeses visiten a los italianos en el Olímpico de Roma.
El duelo entre Feyenoord y Lazio tendrá inicio a las 10:45 y podrás seguir la cobertura EN VIVO y Gratis a través de nuestro sitio o APP TV Azteca Deportes.
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