Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
canalMundialQatar2022_crp.png
QUIERO VER
Fútbol

Alineaciones confirmadas Uruguay vs Corea del Sur| Mundial Qatar 2022

Uruguay y Corea del Sur se miden sus fuerzas en la primera jornada del Grupo H Qatar 2022. Partido que podrás ver en VIVO por Azteca 7 a partir de las 7:00

Aficionado de la selección de Uruguay
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

Uruguay y Corea del Sur miden sus fuerzas en la primera jornada del Grupo H del Mundial de Qatar 2022. Partido que podrás ver en VIVO por Azteca 7 a partir de las 7:00 A.M. con los mejores.

Habiendo finalizado la campaña eliminatoria de la CONMEBOL Uruguay con la frente en alto luego de registrar cuatro triunfos al hilo mientras que encajó un sólo gol en ese lapso, Los charrúas puede permitirse soñar con alzar el trofeo por tercera vez en la historia, y por primera vez en 72 años.

Corea del Sur clasificó a Qatar con un récord decente en su fase final clasificatoria en la AFC (G7, E2, P1) después de encajar la menor cantidad de goles (tres).

Te puede interesar: Cobertura Uruguay vs Corea del Sur EN VIVO | Grupo H, Qatar 2022

Alineaciones Uruguay vs Corea del Sur


Uruguay

Portero: Sergio Rochet

Defensas: Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez y Mathias Olivera.

Medios: Federico Valverde, Matías Vecinco y Rodrigo Bentancur

Delanteros: Facundo Pellistri, Luis Suárez y Darwin Núñez.

Te puede interesar: ¿Cuáles serían los cruces de México si termina segundo en el Grupo C?

Corea del Sur

Portero: Kim Seung-Gyu

Defensas: Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon y Kim Jin-Su.

Medios: Uwang In-Beom, Jung Woo-Young, Lee Jae-Sung.

Delanteros: Son Heung-Min, Hwang Ui-Jo, No Sang-Ho.

Tags relacionados
Selección Corea del Sur

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP