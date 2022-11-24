Alineaciones confirmadas Uruguay vs Corea del Sur| Mundial Qatar 2022

Uruguay y Corea del Sur miden sus fuerzas en la primera jornada del Grupo H del Mundial de Qatar 2022. Partido que podrás ver en VIVO por Azteca 7 a partir de las 7:00 A.M. con los mejores.

Habiendo finalizado la campaña eliminatoria de la CONMEBOL Uruguay con la frente en alto luego de registrar cuatro triunfos al hilo mientras que encajó un sólo gol en ese lapso, Los charrúas puede permitirse soñar con alzar el trofeo por tercera vez en la historia, y por primera vez en 72 años.

Corea del Sur clasificó a Qatar con un récord decente en su fase final clasificatoria en la AFC (G7, E2, P1) después de encajar la menor cantidad de goles (tres).

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Alineaciones Uruguay vs Corea del Sur



Uruguay

Portero: Sergio Rochet

Defensas: Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez y Mathias Olivera.

Medios: Federico Valverde, Matías Vecinco y Rodrigo Bentancur

Delanteros: Facundo Pellistri, Luis Suárez y Darwin Núñez.

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Corea del Sur

Portero: Kim Seung-Gyu

Defensas: Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon y Kim Jin-Su.

Medios: Uwang In-Beom, Jung Woo-Young, Lee Jae-Sung.

Delanteros: Son Heung-Min, Hwang Ui-Jo, No Sang-Ho.