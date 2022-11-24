¿Cuáles serían los cruces de México si termina segundo en el Grupo C?

La Copa del Mundo Qatar 2022 ha iniciado y con ello una nueva aventura de la Selección Mexicana, que comenzó su camino en el certamen mundialista en un partido frente al representativo de Polonia que terminó en un empate sin goles y que tuvo al portero, Guillermo Ochoa como la principal figura al detenerle un penal a Robert Lewandowski, permitiéndole a la escuadra que dirige el argentino Gerardo "Tata" Martino, sumar su primer punto del torneo.

¿Cuáles serían los posibles rivales de México en octavos?

De conseguir el pase a la siguiente instancia de Qatar 2022 como segundo de su sector, México se enfrentaría al primer lugar del grupo inmediato que sería el D, compuesto por Francia, Dinamarca, Australia y Túnez, sin embargo, se espera que los dos clasificados de dicho grupo sean franceses y daneses, por lo que la Selección Azteca se jugaría el pase a los cuartos de final ante alguno de ellos, siendo los campeones del mundo en Rusia 2018, los favoritos para terminar en la primera posición de su sector.

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¿Cómo le fue a Francia y Dinamarca en su debut en Qatar 2022?

Los daneses fueron los primeros en entrar en acción como parte del Grupo D, empatando sin anotaciones ante Túnez en el Estadio Education City, por su parte, "Les Bleus" remontaron un gol en contra para llevarse una contundente victoria de 4-1 frente a Australia sobre la cancha del Estadio Al Janoub.

Así son los contrastes en Qatar | ZigZagueando con Zague

Cabe mencionar que en el último antecedente entre Francia y Dinamarca, correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, la "Dinamita Roja" se impuso a los dirigidos por Didier Deschamps por marcador de 2-0.

¿Qué partidos le quedan a México en Qatar 2022?

Antes de pensar en un posible rival para la instancia de octavos de final, la Selección Nacional de México tendrá que tener la mente puesta en su compromiso del sábado 26 de noviembre en el Estadio Lusail frente a una dolida Argentina que saldrá a buscar un resultado que los mantenga con vida en el certamen mundialista.

Finalmente cerrará la fase de grupos el día 30 contra una motivada Arabia Saudita que llegará con la misión de asegurar su pase a los octavos de final por segunda vez en su historia.

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