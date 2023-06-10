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Alineaciones confirmadas Manchester City vs Inter | Final Champions League

Conoce las alineaciones con las que salen Manchester City vs Inter para disputar la final de la UEFA Champions League

Trofeo champions League Manchester City vs Inter.jpg

Escrito por: Iván Vilchis

Este sábado 10 de junio de 2023, se disputará la final de la UEFA Champions League desde el Estadio Olímpico Atatürk entre Manchester City vs Inter. Ambos equipos buscan poder ganar la Champions y llevar la alegría a todos sus aficionados.

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Alineaciones Manchester City vs Inter

Alineación del Manchester City

Portero: Ederson
Defensas: Aké, Ruben Dias y Akanji
Mediocampistas: Rodri, Stones, Grealish, İlkay Gündoğan, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva
Delantero: Erling Haaland

Alineación del Inter

Portero: Onana
Defensas: Bastoni, Acerbi y Darmian

Mediocampistas: Dimarco, Brozovic, Calhanoglu, Barella Y Dumfries

Delantero: Martínez y Dzeko

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