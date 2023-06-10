Alineaciones confirmadas Manchester City vs Inter | Final Champions League

Este sábado 10 de junio de 2023, se disputará la final de la UEFA Champions League desde el Estadio Olímpico Atatürk entre Manchester City vs Inter. Ambos equipos buscan poder ganar la Champions y llevar la alegría a todos sus aficionados.

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Alineaciones Manchester City vs Inter

Alineación del Manchester City

Portero: Ederson

Defensas: Aké, Ruben Dias y Akanji

Mediocampistas: Rodri, Stones, Grealish, İlkay Gündoğan, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva

Delantero: Erling Haaland

Alineación del Inter

Portero: Onana

Defensas: Bastoni, Acerbi y Darmian

Mediocampistas: Dimarco, Brozovic, Calhanoglu, Barella Y Dumfries

Delantero: Martínez y Dzeko

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