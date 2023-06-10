Alineaciones confirmadas Manchester City vs Inter | Final Champions League
Conoce las alineaciones con las que salen Manchester City vs Inter para disputar la final de la UEFA Champions League
Este sábado 10 de junio de 2023, se disputará la final de la UEFA Champions League desde el Estadio Olímpico Atatürk entre Manchester City vs Inter. Ambos equipos buscan poder ganar la Champions y llevar la alegría a todos sus aficionados.
RESUMEN: México 2-0 Guatemala | Partido Amistoso en el Estadio Kraken
Te puede interesar: Cobertura Manchester City vs Inter de Milán EN VIVO | Final Champions League 2023
Alineaciones Manchester City vs Inter
Alineación del Manchester City
Portero: Ederson
Defensas: Aké, Ruben Dias y Akanji
Mediocampistas: Rodri, Stones, Grealish, İlkay Gündoğan, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva
Delantero: Erling Haaland
Alineación del Inter
Portero: Onana
Defensas: Bastoni, Acerbi y Darmian
Mediocampistas: Dimarco, Brozovic, Calhanoglu, Barella Y Dumfries
Delantero: Martínez y Dzeko
Te puede interesar: Los jugadores del Real Madrid que no pueden fichar Barcelona