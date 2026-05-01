Allan Saint-Maximin volvió a cargar contra México y sorprendió con lo que dijo: “Jugadores sangrando...”

Allan Saint-Maximin no olvida su paso por México, pues ahora en Francia, donde fue borrado por su nuevo equipo, volvió a hablar en contra de la Liga BBVA MX, en la cual aceptó que nunca pudo adaptarse por una gran razón. La declaración del ex del América sorprendió a todos, ya que vio a “jugadores sangrando”.

El francés, quien no la pasa nada bien desde que se fue de las Águilas, reconoció que jugar en México no fue nada fácil, ya que le costó físicamente, sobre todo adaptarse a la altura de la CDMX, ya que en ninguna de las ciudades de sus anteriores equipos había jugado a una altitud similar.

El francés aceptó que le afectó la altura de la CDMX, al igual que a varios futbolistas que hasta sangraban por la nariz debido a ello.|@st_maximin

“Nunca había jugado en un club a tanta altura. Ver a algunos jugadores sangrar por la nariz durante los entrenamientos, jugadores parando porque tenían problemas para respirar, era algo que jamás había visto”, mencionó en una entrevista para su país.

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El paso fugaz de Saint-Maximin por México

El delantero llegó al Club América en agosto del año pasado, cuando el Apertura 2025 ya había comenzado. Su contratación fue mediática, ya que el conjunto azulcrema desembolsó entre 10 y 12 millones de dólares para hacerse de sus servicios, pese a su mala reputación.

Saint-Maximin mostró destellos de calidad en sus primeros partidos, pero de a poco su rendimiento fue a menos, a tal grado que André Jardine lo relegó. En su paso por la Liga BBVA MX, marcó 3 goles y dio 2 asistencias.

Su salida también fue mediática, pues el futbolista de 29 años le pidió a la directiva rescindirle el contrato, debido a que supuestamente sus hijos sufrieron racismo en la escuela. No obstante, a los pocos días fue presentado con el Leeds, lo que propicia muchas hipótesis sobre cuál fue la verdadera razón de su salida con tan solo 5 meses en el club.