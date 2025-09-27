Allan Saint-Maximin gana 4 millones en América y esto cobra el jugador más asalariado de Pumas

Allan Saint-Maximin es el futbolista mejor pagado del América con 4 millones de dólares anuales, siendo uno de los jugadores con mayor salario en toda la Liga BBVA MX. Las Águilas cuentan con un alto patrimonio, por lo que pueden permitirse seducir a estrellas de este estilo con buenas cantidades de dinero. Sin embargo, en Pumas (que ya tiene alineación probable para el clásico) esto es diferente.

De acuerdo a la información que comparten varios medios locales, el futbolista más asalariado de Pumas es Keylor Navas. El portero costarricense percibe 2 millones de dólares por temporada en el conjunto universitario, siendo el jugador mejor pagado del equipo. Sin embargo, la diferencia con Saint-Maximin es de otros $2,000,000 USD. Por otro lado, Pumas fue el último vencedor del clásico capitalino .

Para dar contexto, Navas ni siquiera supera a Henry Martín, el segundo futbolista con mejor salario del América. El experimentado delantero cobra alrededor de 3 millones de dólares por temporada, superando al ex Real Madrid por un millón. De esta manera, queda claro que el club azulcrema paga mejores salarios que la UNAM.

Los 5 jugadores con mayor salario en Pumas

Keylor Navas (Costa Rica): 2 millones de dólares por temporada Aaron Ramsey (Gales): 1,7 millones de dólares por temporada Adalberto Carrasquilla (Panamá): 1 millón de dólares por temporada Nathan Silva (Brasil): 850 mil dólares por temporada Guillermo Martínez (México): 850 mil dólares por temporada.

¿Cuándo juegan América y Pumas por el Apertura 2025?

América y Pumas se enfrentarán este mismo sábado 27 de septiembre por la jornada 11 del Apertura 2025. El juego comenzará a las 21:05 horas (Ciudad de México) y ambos equipos tienen objetivos distintos. Las Águilas buscarán mantenerse entre los mejores 3 equipos del torneo, mientras que el club universitario buscará afianzarse en posiciones de clasificación a la Liguilla.

