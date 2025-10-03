La lista de equipos que estarían interesados en fichar a Gilberto Mora: Desde Madrid hasta Miami lo siguen

El juvenil Gilberto Mora, de solo 16 años ya tenía una lista de equipos que estaban siguiente sus pasos en Liga MX con los Xolos de Tijuana, pero solo le han bastado dos partidos en el Mundial Sub 20 para atraer más reflectores y estar en la elite de equipos de Europa y de la MLS.

Gil Mora, mediocampista ofensivo mexicano, lo persiguen en cinco Ligas, dos de estas la más importante del mundo: La Liga y Premier League; además de la Ligue 1, la Eredivisie y MLS.

Te podría interesar: Gil Mora recibe apodo en el mundo tras su participación en el Mundial Sub 20

FIFA World Cup Gilberto Mora sigue impresionando a todos con su gran nivel, el cual aún tiene más por demostrar, según su papá

Estos equipos tienen en la mira a Gil Mora

El jugador tijuanense Gil Mora, despertó el interés del Real Madrid y su representante afirmó que en efecto parecía que lo seguían equipos grandes.

En España, otro mounstro del mundo del futbol lo sigue, y es el Barcelona que no descartaría al volante ofensivo que se echó al hombro a la Selección en el juego vs España, logrando inclusive ser apodado CRACKITO o LA PERLA MEXICANA.

Pero en la Premier League, considerada para muchos como la mejor del mundo, lo habrían volteado a ver el Manchester City, el Arsenal y el Manchester United.

En Francia es el PSG quien se habría percatado de las facultades de Mora y en Países Bajos es el Ajax. Finamente en la MLS el Inter Miami aseguran mantiene la mira sobre el jugador.

¿Es momento de considerar la partida de Gil Mora de Liga MX con rumbo a Europa?

Apenas van dos partidos del Mundial Sub 20 y ya hay mucho interés por Mora, pero aún falta ver hasta donde llega México en la competencia y cómo reponde Gil Mora. De momento los rivales Brasil y España han quedado neutralizados en momentos por las acciones y jugadas de Morita.

Te podría interesar: Esto cuesta el balón TRIONDA del Mundial 2026

Es menester recordar que Mora solo tiene 16 años y que en noviembre se juega en Qatar el Mundial Sub 17 por lo que aplica para jugar ese torneo y tener más vitrinas y minutos al más alto nivel.

Si aguantan y resisten la tentación a Gilberto Mora y juega con México el Mundial del 2026 y llega a tener un buen papel, sería uno de los jugadores que en el mundo serían más valorados y teniendo solo 17 años de edad.