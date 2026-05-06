Allan Saint-Maximin llegó gratis a Francia, en América costó millones y allá sí logró esto que en Coapa no

Allan Saint-Maximin sigue dando de qué hablar después de salir del América, equipo en el que declaró que vio a jugadores sangrando por algo en particular. Es en Francia donde el extremo ya superó lo hecho en el conjunto de Coapa, que desembolsó entre 10 y 12 millones de dólares para ficharlo, mientras que al Lens llegó gratis.

De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el francés, quien lanzó un polémico mensaje, suma 4 goles y 3 asistencias en 11 partidos disputados, de los cuales 9 de ellos son en la Ligue 1 y un par más en la Copa de Francia. Maximin puede aumentar sus estadísticas, ya que a su equipo le restan 4 partidos, entre ellos una final.

El francés suma más goles y asistencias en Lens con menos minutos disputados que en el América.|@st_maximin

Mientras que con las Águilas llegó iniciado el torneo Apertura 2025 y de a poco se fue apagando hasta salir de la institución a los 5 meses de su contratación. Allan registró 3 goles y 2 asistencias en 805 minutos en el terreno de juego; es decir, casi el doble de tiempo que acumula con el Lens.

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De estrella al olvido, la aventura de Maximin en América

Club América sacó la cartera en el Apertura 2025 para fichar a un jugador de talla internacional. Al equipo no le importó que el jugador viniera a menos en sus anteriores equipos; incluso José Mourinho criticó la ética de trabajo y la forma física del francés cuando ambos coincidieron en Fenerbahçe.

El conjunto de Coapa desembolsó entre 10 y 12 millones de dólares, que en pesos mexicanos son entre 172 y 207 millones. El extremo arribó a México cuando el torneo ya iba en marcha, por lo que vio su debut hasta la jornada 6.

Saint-Maximin tuvo un debut de ensueño, pues ingresó al minuto 61 en un duelo ante Atlas y fue a instantes del final que marcó un gol para darle la victoria al conjunto de Coapa por marcador de 3-2.

El jugador mostró destellos de talento en las jornadas venideras, pero al final del torneo de a poco perdió protagonismo. Ello, aunado a un posible tema de racismo en contra de sus hijos, orilló al ahora futbolista de 29 años a rescindir su contrato. No obstante, a los días anunció que jugaría en su país.