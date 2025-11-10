Allan Saint-Maximin pudo haber lastimado a un árbitro en Club América: así terminó Luis Enrique Santander

El Club América cayó frente a Toluca en la última jornada del Apertura 2025 y enfrentará a Rayados de Monterrey en los cuartos de final . Sin embargo, Allan Saint-Maximin se llevó todos los reflectores por haber protagonizado un violento choque contra el árbitro Luis Enrique Santander que derivó en la detención del juego durante ese momento.

¿Cómo está Luis Enrique Santander tras el choque con Saint-Maximin?

En medio de una disputa de balón dentro del mediocampo, el extremo francés del América se topó de frente con el juez de campo Luis Enrique Santander, derribándolo de manera aparatosa ante la mirada de los jugadores de ambos equipos y del público del Estadio Nemesio Diez. Por otro lado, los aficionados apuntaron en contra de un jugador en particular en la derrota frente a Toluca .

Si bien el golpe fue duro, el árbitro se levantó de inmediato y el juego continuó sin interrupciones, mientras que Saint-Maximin continuó con la jugada sin ser consciente del impacto que había sufrido. No obstante, Santander no sufrió ningún tipo de herida y se encuentra en perfectas condiciones, pese al fuerte choque que recibió de parte del delantero francés.

Saint-Maximin cerró un Apertura 2025 sin demasiado brillo

A pesar de haber llegado como una figura europea consagrada, la adaptación a la Liga BBVA MX fue difícil para Saint-Maximin. Desde su llegada a mitad de año, el ex Newcastle jugó un total de 11 partidos en el Apertura 2025, pero apenas pudo marcar 3 goles y repartir 2 asistencias. Se espera que el francés encuentre su mejor nivel durante la Liguilla.

América ya conoce a su rival en los cuartos de final del Apertura 2025

América se enfrentará a Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025 luego de la finalización de la primera fase. El partido de ida se jugará en casa de Rayados, mientras que el juego de vuelta se llevará a cabo con las Águilas como locales. De esta manera, el juego del América vs. Monterrey es uno de los primeros en ser revelados de cara a la Liguilla.