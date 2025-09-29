Este jugador de la Liga BBVA MX vale casi el doble que la plantilla de un club de México

Allan Saint-Maximin es el jugador de la Liga BBVA MX que vale casi el doble de la plantilla de Mineros de Zacatecas, club de México que juega en la Liga de Expansión MX. El refuerzo bomba del América que se burló de Pumas en X tiene un valor en el mercado de 13 millones de euros (279.5 millones de pesos), mientras que el conjunto de cantera y plata tiene un precio de 7.1 millones de euros (152.6 millones de pesos), según Transfermarkt.

Saint-Maximin arribó al futbol mexicano para el Apertura 2025 con gran cartel y con un precio por los cielos, pues actualmente es el jugador más caro de la Liga BBVA MX. El francés, que tiene un sueldo de 4 millones en las Águilas , suma 6 partidos disputados en el torneo, en los cuales suma 2 goles y una asistencia, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer.

Club América Allan Saint-Maximin es el jugador de la Liga BBVA MX que vale más que Mineros de Zacatecas, club de México

El club de México que vale menos que Allan Saint-Maximin

Mineros es un club que nació en 2014, en la entonces llamada Liga de Ascenso. El club con sede en Zacatecas siempre ha jugado en la Segunda División de México, aunque en 2016 estuvo cerca de llegar a la Liga BBVA MX al perder la final de ascenso contra Necaxa.

TE PUEDE INTERESAR:



El club de cantera y plata actualmente está conformado por jugadores con gran recorrido en la Liga de Expansión MX y de la cantera. Por lo anterior, el equipo se encuentra en el Top-5 de los conjuntos más valiosos de la división, al ubicarse en la cuarta posición, solo por detrás de Atlético Morelia, Tampico Madero y Atlético La Paz.

Mineros FC Zacatecas Mineros de Zacatecas vale 7 millones de euros, mientras que Saint-Maximin 13 millones

El jugador con mayor valor en el mercado de Mineros de Zacatecas es Andrés Mendoza, mexicano de 29 años que se desempeña como pivote. El futbolista tiene un precio de 700 mil euros (15 millones de pesos); es decir, 12.3 millones de euros (264.5 millones de pesos) menos que Allan Saint-Maximin.

Mineros actualmente no vive su mejor momento, ya que en el Apertura 2025 se ubica en la posición 11 de la Tabla General de la Liga de Expansión MX con 10 puntos, producto de 2 partidos ganados, 3 empatados y 3 perdidos, resultados que le costaron el puesto a su exentrenador Mario García, quien fue destituido del club el 23 de septiembre.