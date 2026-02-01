ÚLTIMA HORA: Allan Saint-Maximin rompe el silencio tras su inesperada y dolorosa salida del América

A pesar de haber sumado su primera victoria dentro del Torneo Clausura 2026, el América vive momentos tensos. Allan Saint-Maximin, estrella del equipo de André Jardine, no jugará más en Coapa y fue confirmado por el propio club azulcrema en sus redes sociales. Esta noticia dejó paralizado a todos los aficionados de las Águilas y también de la Liga BBVA MX. Ahora, el jugador se hizo presente tras el inesperado anuncio de su partida.

En su cuenta de Instagram, el futbolista de 28 realizó una publicación explicando los motivos de su salida : "He enfrentado dificultades personales, dolorosas pérdidas y ausencias que me han afectado profundamente. Muy querida familia y amigos se han ido demasiado pronto y desearía poder estar ahí para ellos y familia. Mi trabajo me ha impedido estar donde he querido estar y me ha hecho darme cuenta que la vida es frágil y que cada momento importa".

Saint-Maximin explica por qué decidió salir del América|Crédito: @ClubAmerica / X

“Es por eso que decidí volver a casa, estar más cerca de la gente que quiero y reenfocarme en lo que es realmente importante para mí. Estoy listo para un nuevo desafío, un nuevo comienzo donde pueda dedicarme plenamente al fútbol y encontrar la alegría de volver a jugar, como cuando era niño, sin nada más que la alegría de jugar”, continuó.

Finalmente, cerró marcando su despedida del América: “Quiero agradecer a todos los que me han apoyado, animado y amado a lo largo de mi viaje. Has sido mi fuerza e inspiración. Estoy agradecido por todo lo que he pasado, y no puedo esperar para empezar este nuevo capítulo en mi vida. Gracias desde el fondo de mi corazón al Club América. Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí”.

El anuncio del América sobre la salida de Saint-Maximin

Luego de la victoria por 2-0 frente a Necaxa en la Jornada 4, el América realizó un inesperado anuncio revelando la salida de su jugador estrella. “Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin”, fue lo que escribió el club y complementó el mensaje enviándole éxitos al futbolista: “¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!”.

André Jardine se refirió a la salida de Saint-Maximin

En conferencia de prensa, el entrenador del América asegura que Saint-Maximin no se pudo adaptar a la cultura de México y el futbol de nuestro país. “Esta semana fue uno de los temas que tuvimos que abordar. Había sido un cambio grande para él de Europa a México, hay muchas cosas que pesan, su familia, la comida, sus hábitos, la forma de vivir sobre todo. Dentro del grupo no tuvimos ningún tipo de problema“, confesó.

Luego, Jardine admitió que tiene cierta culpa por no haber conseguido que el francés se adapte a la Liga BBVA MX: “Lamentamos que no conseguimos de alguna forma hacerle adaptarse, hacerlo parte. Pero esto parte del futbol, así es, cuando el club hace fichajes de este nivel sabemos que puede pasar, nos arriesgamos a este tipo de posibilidades“.

Saint-Maximin se va sin triunfar en el América

América desembolsó alrededor de 12 millones de dólares a mitades del año 2025 para concretar el fichaje de Saint-Maximin. Sin embargo, jugó un total de 15 partidos desde su llegada, logrando anotar solamente 3 goles. Un fichaje que no pudo funcionar en Coapa.