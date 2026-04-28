Todos quedaron sorprendidos al ver que este mexicano solo jugó 45 minutos e irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Liga BBVA MX ya conoce qué jugadores disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana luego de que Javier Aguirre haya revelado la lista final del futbol local. Dicha convocatoria generó sorpresa en la afición, ya que cuenta con varias sorpresas como la ausencia de Marcel Ruiz. Sin embargo, uno de los futbolistas que estará presente en la cita mundialista y que nadie esperaba verlo en la lista es Guillermo Martínez.

El jugador de Pumas será uno de los cuatro delanteros que estarán presente en la Copa del Mundo representando a México y formará parte del proceso junto con Armando González, el otro centroatacante de la Liga BBVA MX que fue convocado por el ‘Vasco’ Aguirre. La convocatoria del ‘Memote’ generó una gran sorpresa, principalmente porque sumó apenas 45 minutos durante todo el proceso con el combinado nacional.

Martínez disputó 8 minutos en un amistoso frente a Estados Unidos jugado en octubre de 2024 y 13 minutos en la derrota de México frente a Honduras por la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League jugado en noviembre. Pasaron casi dos años para que vuelva a ser convocado, ya que Aguirre lo incluyó en la lista de febrero donde sumó otros 24 minutos en la goleada a Islandia. También fue llamado para la fecha FIFA de marzo, pero el ‘Memote’ no sumó minutos contra Portugal y Bélgica.

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Con apenas tres partidos en los últimos dos años, Guillermo Martínez estará presente en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Esta decisión por parte del ‘Vasco’ Aguirre desencadenó ciertas dudas, ya que solo tendrá dos plazas disponibles para sumar delanteros de área procedentes del exterior. Es un hecho que México tendrá cuatro centroatacantes en el Mundial y tanto ‘Memote’ como la ‘Hormiga’ serán dos de ellos.

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Raúl Jiménez, Santiago Gimenez y Germán Berterame: uno se quedará fuera

La convocatoria del futbolista de Pumas cambió la ecuación que estaba pactada de antemano. Todos pensaban que Raúl Jiménez, Santiago Gimenez y Germán Berterame estarían presentes en la cita mundialista. Sin embargo, ahora uno de ellos se quedará sin la posibilidad de disputar el Mundial 2026.

El ‘Bebote’ ha sido el delantero que menor tiempo de juego ha visto en los últimos meses a raíz de una lesión en el tobillo y de la poca confianza que le brinda su entrenador, Massimiliano Allegri, en el AC Milan. Hoy es el principal candidato a quedarse sin la Copa del Mundo, pero todo puede suceder en las próximas semanas.

