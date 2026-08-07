Almeyda revela lo que espera al enfrentar a Messi en la Leagues Cup

Tras el debut con derrota de los Rayados en la Leagues Cup, el técnico Matías Almeyda ya prepara su próximo partido en el que se medirán al Inter Miami con el reto de enfrentarse a Lionel Messi este fin de semana. Incluso el estratega del conjunto regiomontano reconoció que le sorprendió el nivel actual del astro argentino que se reflejó con el doblete que marcó en la victoria de su equipo ante el Atlético de San Luis en la primera fecha del certamen entre la Liga BBVA MX y la MLS.

“Es una máquina, y realmente sigue asombrando, a pesar de su edad, tanto talento, tantas ganas de jugar. Yo ahí justo le decía a mi compañero, digo, no tenía ganas de quedarse de vacaciones un poco más. Qué sé yo, ir a un barco, estar con la familia, y volvió tan rápido”, comentó.

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Almeyda prefiere enfrentar a un Messi 'apagado'

Lo que más llamó la atención fue el mensaje que dejó el “Pelado” Almeyda sobre la expectativa que tiene de Messi para el encuentro de sus dirigidos ante el Inter Miami de esta segunda fecha de la Leagues Cup.

“Ahora quiere jugar fútbol, no quiere vacaciones, quiere jugar, y, bueno. Después, desear que ese día él, no sé, que esté, que no tenga muchas ganas”, mencionó en conferencia de prensa.

Almeyda evitó poner como excusa el tema del arbitraje en la derrota que sufrieron contra el Orlando City por marcador de 2-1, con el objetivo de darle vuelta a la página de cara a su siguiente compromiso.

Los Rayados llegarán a este enfrentamiento con la urgencia de una victoria para mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del torneo, ya que solo clasificarán los cuatro equipos de cada liga que más puntos registren después de tres fechas.