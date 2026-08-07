ÚLTIMA HORA: Todos los resultados de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

Terminó la primera jornada de la Leagues Cup 2026 con superioridad de los equipos de la MLS que se llevaron la fecha con 11cuadros estadounidenses sacando la victoria, mientras que por los clubes de la Liga BBVA MX solo siete pudieron sumar puntos.

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Así quedó la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

Solo los mejores cuatro equipos de cada liga podrán avanzar a la siguiente fase, por lo que desde ahora algunos equipos están prácticamente eliminados por la diferencia de goles que les hará complicado reaccionar para lo que resta de la Leagues Cup.

Por parte de los mexicanos, el Toluca fue el equipo mejor calificado al ganar por aplastante 3-0 ante el Seattle Sounders, mientras que para la MLS el Portland Timbers tomó la cima gracias a su goleada de 5-2 ante el Puebla en el cierre de la Jornada 1.

Cabe recordar que cada equipo disputará tres partidos contra clubes de la liga contraria y solo los cuatro mejores de 18 avanzarán a la siguiente fase de eliminación directa.

Resultados de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

Columbus Crew 3-1 Atlas

Cincinnati 3-1 Pachuca

Charlotte 3-0 Pumas

Minnesota United 1-2 Bravos de Juárez

Tigres 1-1 (6-5) Real Salt Lake

Atlante 1-0 Vancouver Whitecaps

Rayados 1-2 Orlando City

Inter Miami 4-2 Atlético de San Luis

Nashville 0-1 León

FC Dallas 2-0 Querétaro

Toluca 3-0 Seattle Sounders

LAFC 1-1 (5-4) Chivas

New York City 2-0 Santos Laguna

Cruz Azul 1-0 Philadelphia Union

Chicago Fire 2-0 Necaxa

Austin FC 2-0 Tijuana

América 3-1 San Diego FC

Portland Timbers 5-2 Puebla

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