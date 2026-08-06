¡Les urge una victoria! Tigres arrastra una de sus peores rachas sin ganar

Los Tigres tuvieron que conformarse con un empate ante el Real Salt Lake en su primer partido de la Leagues Cup 2026, para después llevarse un punto extra en la tanda de penaltis, sin embargo, llegaron a seis partidos consecutivos sin poder ganar en tiempo regular. La actual racha sin victoria del conjunto regiomontano estaría cerca de convertirse en la peor de la última década, debido a que en este lapso han registrado una seguidilla de más de seis encuentros sin un resultado a su favor.

La inercia negativa en esta ocasión comenzó en el juego de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 en la que el cuadro de la UANL perdió ante las Chivas para quedar eliminado por el marcador global; posteriormente empató ante el Toluca la final de la Concacaf Champions Cup en la que también cayó en la tanda de penaltis.

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Tigres no logra salir de la mala racha

La falta de triunfos siguió en el inicio del Apertura 2026, en la que los “Felinos” sucumbieron en la fecha inaugural ante los Xolos de Tijuana, después igualaron ante el Atlético de San Luis y por último cayeron contra el Querétaro, antes del arranque de la Leagues Cup, en la que debutaron con empate.

La última vez que ganaron los Tigres fue en la semifinal de vuelta de la “Concachampions” contra el Nashville SC de la Major League Soccer (MLS) que se disputó el 5 de mayo de este año, en el que se impusieron por la mínima en el Estadio Universitario.

El anterior bache que pasó Tigres

Apenas hace un año, los Tigres vivieron un bache similar cuando también registraron seis partidos sin ganar después de que hilaron un empate y una derrota en las semifinales que tuvieron ante Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup 2025.

Posteriormente sumaron dos igualadas más en los dos encuentros que tuvieron de cuartos de final contra el Necaxa en la Liguilla del Clausura 2025, pero avanzaron por mejor posición en la tabla; sin embargo en semifinales primero empataron en la ida ante el Toluca y después fueron derrotados en el choque de vuelta.

La mala racha de los “Universitarios” acabó hasta el Apertura 2025 cuando lograron vencer a los Bravos de Juárez en su primer partido en este certamen.