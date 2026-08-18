Esta es la TEORÍA más alocada que puede ocurrir con Penta en WWE tras perder el Título Intercontinental

Han pasado algunos días desde que Penta, el Zero Miedo, perdió el Título Intercontinental de la WWE a manos de Chad Gable, en una de las mejores luchas que trajo consigo SummerSlam 2026 y que generó muchas reacciones, tanto positivas como negativas, en redes sociales.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Fueron más de 150 los días en los que Penta formó parte de los rostros principales de la empresa con el Título Intercontinental en la cintura, mismo que ahora le pertenece a alguien más. Por tal motivo, es preciso que conozcas la teoría más alocada de parte de un seguidores respecto a su futuro en WWE.

¿Qué le espera a Penta en WWE tras perder su título?

Fue a través de X que un usuario, de nombre “Amechurubusco”, dio a conocer la que para él sería la forma más espectacular de elevar a Penta, el Zero Miedo, a los planos estelares de la WWE luego de perder el Título Intercontinental tras cinco meses de tenerlo consigo.

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Aquí, lo primero sería que el nacido en Ecatepec se quedara con el Maletín de Money in the Bank, mismo que le da una oportunidad principal por el título de su agrado. Penta apostaría por el Campeonato que actualmente ostenta CM Punk, el cual es el Mundial Pesado.

La única condición de Penta sería que la lucha fuera en territorio mexicano, y cuando la batalla estuviese al borde del final, se daría a conocer que el Zero Miedo siempre fue el líder de la nueva facción de Los Perros del Mal, mismos que lo ayudarían a quedarse con el Campeonato más importante de la empresa.

¿Qué otras opciones hay para Penta en la WWE?

Si la teoría de este seguidor no se concreta, probablemente Penta, el Zero Miedo, se mantenga en la zona midcard de la WWE buscando recuperar este campeonato. No obstante, otra opción es juntarlo con Rey Fénix para que aparezcan los Lucha Brothers por primera vez en la empresa.