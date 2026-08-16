ÚLTIMA HORA: Edson Álvarez queda fuera del debut del West Ham por una posible oferta

Cuando todo parecía indicar que Edson Álvarez jugaría en la Segunda División de Inglaterra, su futuro podría dar un giro de 180 grados. West Ham tuvo su estreno en la EFL Championship donde empató 2-2 ante Burnley en la Jornada 1 pensando en el ascenso hacia la Premier League. Sin embargo, los aficionados se sorprendieron al ver que el ‘Machín’ no estuvo presente ni en el once inicial ni en el banquillo.

El entrenador Nuno Espírito Santo no contó con el mediocampista de la Selección Mexicana para el debut de los Hammers y el motivo sería totalmente extrafutbolístico. Reportes que llegan desde suelo inglés mencionan que Edson Álvarez empezó a tener dudas sobre su futuro, ya que buscaría dejar la Segunda División para mantenerse en un equipo que compita en la élite de Europa.

Edson Álvarez podría salir del West Ham

La información señala que un club está evaluando hacer una oferta por él próximamente. El nombre de la institución no fue revelado, pero se estima que sea un club europeo. Sin embargo, su salida del West Ham no está asegurada, ya que las conversaciones entre los Hammers y el propio Edson Álvarez continuarán durante los próximos días para definir qué pasará con su futuro.

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Cabe resaltar que el ‘Machín’ cuenta con un contrato a largo plazo con la institución inglesa. De acuerdo a la información que comparte Transfermarkt, el mediocampista mexicano tiene vínculo con el West Ham hasta el 30 de junio de 2028. Esto quiere decir que Álvarez deberá afrontar dos años más de contrato, a menos que otro club se interese por su fichaje ya sea en este mercado de verano o en los próximos.

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Los clubes que se habían interesado en Edson Álvarez en este mercado de verano

Antes del inicio de la Championship, Edson Álvarez fue relacionado con cuatro equipos europeos: FC Köln, Benfica, Ajax y Real Sociedad. El conjunto alemán llegó a un principio de acuerdo con West Ham para incorporar al mexicano a préstamo, pero la operación se frenó debido a su elevado salario. El ‘Machín’ debía aceptar una reducción considerable para jugar en la Bundesliga.

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Benfica también consultó las condiciones de su fichaje, aunque el precio solicitado por los Hammers evitó que las conversaciones avanzaran. Posteriormente, Ajax y Real Sociedad aparecieron como los principales interesados. El cuadro neerlandés se comunicó con el futbolista para plantearle un regreso a Ámsterdam, pero necesitaba concretar algunas ventas para financiar la operación.

La Real Sociedad fue la institución que realizó el movimiento más concreto. El equipo español habría ofrecido 7,5 millones de euros por el 50% de los derechos económicos del mediocampista. Sin embargo, ninguna de estas negociaciones prosperó y Edson Álvarez regresó al West Ham, aunque su ausencia ante Burnley vuelve a dejar abierta la posibilidad de que cambie de equipo antes del cierre del mercado.