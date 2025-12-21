Afirman que Álvaro Fidalgo busca salir del Club América y esta es toda la verdad sobre el rumor

Álvaro Fidalgo es una de las piezas más importantes del Club América y un jugador vital para tratar de pelear por el Clausura 2026. Por esta razón, André Jardine busca rodearlo de futbolistas de calidad como es el caso de Emiliano Gómez . Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular un rumor sobre que el centrocampista español habría pedido salir de la institución azulcrema para tener una nueva experiencia en el futbol europeo.

¿Qué tan real es la salida de Álvaro Fidalgo del América?

Reportes indican que la directiva de las Águilas habría tomado la decisión de no cerrar las puertas a Fidalgo , quienes están dispuestos a negociar al jugador siempre y cuando lleguen ofertas interesantes desde Europa. Sin embargo, su salida de Coapa no estaría para nada cerca y uno de los motivos principales es la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Fidalgo buscaría jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México|Crédito: @ClubAmerica / X

Resulta que una transferencia (ahora mismo) hacia el futbol europeo significaría la ausencia de Fidalgo en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. El nacido en Oviedo cuenta con la nacionalidad mexicana, pero para representar a México deberá vivir en territorio nacional hasta el mes de febrero de 2026. De esta manera, se cumplirán los cinco años que necesita como requisito, aunque una salida podría acabar con su sueño mundialista.

Cabe destacar que Fidalgo aterrizó en Coapa en el mes de febrero del año 2021, luego de llegar cedido desde el CD Castellón de España. No obstante, salir de México en estos momentos significaría un golpe duro para su carrera internacional, por lo que es poco viable que termine saliendo del América en el mercado invernal. Pero sí es una posibilidad que esto cambie una vez finalizada la Copa del Mundo.

Álvaro Fidalgo y sus opciones para regresar a Europa

Distintos reportes indican que, en estos momentos, la directiva del América no ha recibido ninguna oferta formal por Fidalgo para regresar a Europa en la próxima ventana de fichajes. Por lo que, en caso de ser cierto, solo se trataría de un interés del jugador de llegar al Viejo Continente, pues ningún equipo ha mostrado interés en él. Sin embargo, esta situación podría cambiar en las próximas semanas.

El contrato de Álvaro Fidalgo con el América está cerca de su expiración

A pesar de ser una de las figuras más destacadas dentro del equipo de André Jardine, el contrato de Fidalgo está cerca de llegar a su final. Su vínculo con la institución azulcrema vence el 30 de junio de 2026, es decir, después del Mundial. De esta manera, existe una mayor posibilidad de que Álvaro abandone Coapa una vez finalizada la cita mundialista.